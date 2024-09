Anna Sorokin éliminée de « Dancing With the Stars » dès le premier tour

LOS ANGELES (AP) — Anna Sorokin, l’escroc condamné qui banques, hôtels et amis escroqués sous le couvert d’être une « héritière » nommée Anna Delvey, a atteint la fin de son parcours dans « Dancing With the Stars ».

En tant que sujet controversé Choix de casting pour la série de télé-réalité de compétition, Sorokin a dû enfile un bracelet électronique sur scène. Décrite comme la « célèbre fashionista portant un bracelet de cheville » dans l’annonce de son casting, Sorokin est assignée à résidence en raison d’une affaire d’expulsion imminente.

Alors qu’elle a été libérée de prison en février 2021, autorités de l’immigration l’ont récupérée peu de temps après sa sortie, affirmant qu’elle avait dépassé la durée de son visa et devait être renvoyée dans son Allemagne natale. Inspiration pour « Inventer Anna » a été détenue par l’ICE pendant plus d’un an avant qu’un juge n’autorise son placement en détention à domicile en octobre 2022 pendant qu’elle se bat contre son cas d’expulsion.

Après sa performance sur « Suddenly I See » de KT Tunstall mardi avec le danseur professionnel Ezra Sosa, Sorokin a été écartée de la série. Les éliminations ont commencé dès la deuxième semaine de la série et sont basées sur les votes des téléspectateurs.

Interrogée par les animateurs mardi soir sur ce qu’elle allait retenir de la compétition, Delvey a répondu avec insistance : « Rien. »

Elle a réitéré son enthousiasme lors de l’émission « Good Morning America » mercredi, affirmant que sa partie préférée de l’expérience était « d’être éliminée ».

Sorokin et Sosa ont parlé à l’Associated Press la semaine dernière après sa première prestation. À propos de la danse avec son bracelet électronique, qui était décoré de strass assortis à son costume, Sorokin a déclaré : « Ce n’est en fait pas un gros problème du tout. Il est assez léger et je leur ai demandé de le rendre serré pour qu’il ne pende pas. Ce n’est donc pas si mal. »

Les changements apportés aux conditions d’assignation à résidence de Sorokin pour permettre le tournage de l’émission à Los Angeles n’étaient pas connus et on ne sait toujours pas comment sa longue procédure d’expulsion se déroulera.

Tori Spelling, actrice connue pour son rôle dans « Beverly Hills, 90210 », a également été éliminée mardi. Après son élimination avec son partenaire Pasha Pashkov, Spelling a décrit son passage dans la série comme un « voyage de transformation fou » et a noté qu’elle était heureuse d’avoir affronté ses peurs malgré son élimination.

« Je regardais mes enfants qui étaient assis dans le public et je leur disais simplement : « Je t’aime. Je t’aime. » Et je voulais qu’ils sachent que quoi qu’il arrive, « Je t’aime et merci d’être fier de moi », a déclaré Spelling. « Ça passe vite et on est dans sa tête parce que c’est effrayant. C’est vraiment effrayant. »