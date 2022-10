Anna Sorokin, de la renommée “Inventing Anna”, sort pour la première fois depuis sa sortie de prison

Anna Sorokin a été libérée de la garde à vue de l’ICE vendredi et est sortie pour la première fois mercredi pour voir son agent de libération conditionnelle.

Bien qu’elle soit assignée à résidence et bannie des réseaux sociaux, Sorokin dit “attendre et voir” ce qui va suivre pour elle.

Les exploits de Sorokin ont donné lieu à une série Netflix, “Inventing Anna”, sortie en février 2022.

La fausse héritière allemande Anna Sorokin, qui s’est dirigée directement vers New York après sa libération de la garde à vue de l’ICE la semaine dernière, a été vue pour la première fois mercredi matin.

Sorokin, 31 ans, a été libéré vendredi de l’établissement correctionnel du comté d’Orange, à 80 miles au nord-ouest de New York, après avoir été détenu par des agents de l’immigration pendant plus d’un an. an pour avoir dépassé la durée de son visa, selon les forces de l’ordre. Elle a été emmenée au siège du FBI dans le bas de Manhattan pour remplir des papiers avant d’arriver dans un immeuble résidentiel de l’East Village, rapporte le New York Post.

Mercredi matin, elle a été repérée alors qu’elle se rendait à la rencontre de son agent de libération conditionnelle. Sorokin était vêtue de noir avec une écharpe initiale “AD”, des chaussures à bout ouvert et, bien sûr, son moniteur de cheville.

Dans un entretien avec le New York Times samedi, Sorokin a déclaré qu’elle autorisait les visiteurs le jeudi et prévoyait de profiter de ce luxe.

“Nous verrons juste ce que je peux faire à partir d’ici. Je suppose que tout le monde viendra me voir”, a-t-elle déclaré lorsqu’elle a été interrogée sur l’assignation à résidence.

Sorokin a déclaré au Times qu’elle était très enthousiaste à l’idée de “trouver (son) chemin du retour”.

Le NY Post a rencontré Sorokin le soir de sa libération, et l’ancienne mondaine a déclaré qu’elle était “juste heureuse d’être de retour” à Manhattan.

Sur les photos, elle a été vue portant un survêtement et un moniteur de cheville alors qu’elle parlait à la presse dans son immeuble.

On ne sait pas combien de temps Sorokin restera assignée à résidence 24 heures sur 24, mais aux termes de sa libération, elle est interdite d’utilisation des médias sociaux et a dû verser une caution de 10 000 $, Rapports Cheryl Teh d’initiés.

Lorsque le NY Post a interrogé Sorokin sur ses futurs projets de carrière artistique – elle a fait de nombreuses dessins au centre de détention pour migrants – elle n’a pas trop donné.

“Je ne sais pas. Nous devrons simplement attendre et voir”, a déclaré Sorokin.

Sorokin a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation – y compris de grand vol – en 2019 après avoir prétendu être une héritière allemande nommée Anna Delvey afin d’arnaquer les mondains de New York.

La citoyenne allemande s’est lancée dans une série de crimes de plusieurs années au cours de laquelle elle a escroqué des dizaines de milliers de dollars à des amis et des hôtels, et des millions à Fortress Investment Group, rapporte Bloomberg.

Elle a été libérée en février 2021 après deux ans derrière les barreaux pour être détenue par l’ICE six semaines plus tard. Bien qu’elle ne soit plus en détention, les résultats de L’affaire d’immigration de Sorokin est toujours pendante.

Sorokin a acquis l’infamie grâce à un Article du New York Magazine 2018 détaillant ses crimes, qui a été suivi d’une série Netflix 2022 intitulée “Inventing Anna”.