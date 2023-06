Anna Richardson révèle les célébrités désespérées de se déshabiller pour l’émission spéciale sur les célébrités de Naked Attraction

ANNA Richardson a révélé les célébrités qui cherchent désespérément à se déshabiller pour une émission spéciale sur Naked Attraction.

L’hôte de Channel 4 s’est récemment ouvert sur les noms de stars qui sont prêts à enlever leur kit dans le but de trouver l’amour.

Anna Richardson révèle les célébrités qui veulent participer à Naked Attraction

Elle anime le programme de rencontres nues depuis juillet 2016[/caption]

Cependant, Anna, 52 ans, a fait une révélation surprenante car malgré sa relation avec le beau gosse brésilien Rodrigo Reis depuis 2019, le leader de Blue Duncan James est prêt à faire le show.

Elle a dit « Je suis récemment tombée sur quelques célébrités qui ont dit » Je le ferais! « ,

« Duncan James était comme, ‘Je suis partant!’, et j’étais comme ‘oh mon dieu!’.

« Et la charmante Anna Whitehouse, qui fait le podcast Dirty Mother Pukka, m’a dit il y a quelques semaines qu’elle le ferait. »

La présentatrice de télévision India Willoughby, 57 ans, a précédemment révélé qu’elle avait été initialement approchée pour participer à une édition Celebrity de l’émission au profit de Stand Up to Cancer.

Cependant, les plans de l’émission ont ensuite été abandonnés car les producteurs n’ont pas pu trouver suffisamment de personnes souhaitant participer.

Elle a déclaré au Daily Star: « On m’a demandé de faire le spectacle et je voulais le faire. J’étais partant pour ça et c’était dans le pipeline. Mais malheureusement, ils n’ont pas pu avoir assez de monde, alors ça a coulé.

« Si je devais faire le spectacle, il faudrait que ce soit dans les 12 prochains mois environ, sinon tout va me pendre aux chevilles! »

Pendant ce temps, l’ancienne star de Big Brother Lauren Harries a participé à un épisode de Naked Attraction en 2019, où elle a pris d’assaut.

La star de télé-réalité de 44 ans a été la première célébrité à se déshabiller dans un épisode répété de la série Channel 4, révélant tout dans sa quête pour trouver l’amour.

Duncan James a laissé entendre qu'il voudrait participer à l'émission malgré son petit ami