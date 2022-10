Anna Richardson de Naked Attraction tient la main de son nouveau petit ami un an après sa séparation de la star de Bake Off

Anna Richardson de NAKED Attraction a été aperçue main dans la main avec son nouveau petit ami un an après s’être séparée d’une star de Bake Off.

On pouvait voir la présentatrice de télévision se promener avec son nouvel homme alors qu’ils semblaient faire du shopping ensemble.

Anna pourrait être vue faire du shopping avec son nouvel homme Simon

Le couple était tout sourire lors de leur matinée ce week-end

Anna, 52 ans, qui est surtout connue pour avoir animé l’émission de rencontres Naked Attraction, l’a gardée causale en leggings et un pull noir samedi.

Elle a laissé couler ses mèches brunes foncées alors qu’elle tenait la main de son nouvel homme Simon Marks, 55 ans, lors de leur promenade romantique.

Mark avait l’air satisfait alors qu’il marchait côte à côte avec Anna, vêtu d’un jean bleu, d’une doudoune et de baskets, tenant une casquette de baseball.

Le couple était tout sourire alors qu’ils se promenaient devant leurs magasins locaux, après être arrivés ensemble dans la même voiture.

Anna avait précédemment révélé qu’elle avait rencontré son petit ami par l’intermédiaire d’amis et avait admis qu’elle avait eu la “chance” de trouver quelqu’un avec qui elle était compatible.

Elle a dit: “Je sors avec quelqu’un, j’ai un petit ami – et déjà mon petit ami m’a dit ‘Je n’ai pas passé assez de temps avec toi’, donc son langage amoureux est le temps – il a besoin de mon temps pour se sentir aimé .

“Alors qu’en fait, j’aime bien recevoir des textos disant ‘Je pense à toi et je t’aime’. Les gens doivent donc être conscients de la façon dont leur partenaire utilise son langage amoureux.

Expliquant comment ils se sont rencontrés, elle a poursuivi au Mirror: “En fait, j’ai fini par rencontrer quelqu’un par le biais d’amis d’amis.”





Anna s’est séparée de l’ancienne animatrice de The Great British Bake Off Sue Perkins l’année dernière après sept ans passés ensemble.

Il a été rapporté que le couple s’était séparé parce qu’ils étaient à des endroits différents pour fonder une famille – et ne pouvaient pas décider du bon moment.

Plus tôt ce mois-ci, Anna a révélé qu’elle avait commencé à envisager la possibilité d’une adoption.

“Je me réveille tous les matins et je pense que le temps presse. Je suis très claire sur le fait que je veux être dans une relation stable, me marier et éventuellement fonder une famille”, a-t-elle déclaré au magazine Closer.

« J’ai commencé ces petits pas en regardant l’adoption. Je me suis également demandé si je voulais emprunter la voie de la maternité de substitution ou si je voulais un donneur d’ovules et un donneur de sperme.

Anna est sortie avec le réalisateur Charles Martin pendant 18 ans avant de rencontrer Sue.

Anna a révélé qu'elle avait rencontré Mark par le biais d'amis communs

Anna était auparavant avec Sue depuis plus de sept ans