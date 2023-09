Anna Nicole Smith serait « fière » de sa fille sosie Dannielynn, selon son père Larry Birkhead

L’ex d’Anna Nicole Smith, Larry Birkhead, a envoyé à sa fille ses vœux les plus sincères pour son 17e anniversaire.

« Le temps a passé vite et je n’arrive pas à croire que Dannielynn ait 17 ans. Je pense vraiment qu’Anna Nicole serait fière de ce qu’elle a fait », a partagé Birkhead avec Fox News Digital.

« Je veux juste donner à Dannielynn des opportunités qu’Anna n’a pas eu et la soutenir de toutes les manières possibles. »

L’EX LARRY BIRKHEAD D’ANNA NICOLE SMITH SE SOUVENAIT DE LA STAR 15 ANS APRÈS SA MORT : « VOTRE AMOUR EST TOUJOURS VIVANT »

Le photographe s’est également rendu sur les réseaux sociaux pour publier de rares photos de Dannielynn – le mini-moi de Smith – et de sa défunte mère dans des clichés francs.

« Joyeux 17e anniversaire Dannielynn ! Je suis si fière de toi à tous points de vue. Je te souhaite la meilleure journée de ta vie ! » Birkhead a partagé sur Instagram dans un montage vidéo.

« Tu es drôle, follement intelligente, jolie et à peu près tout ce que je pourrais imaginer. Ta mère serait si fière de toi, j’en suis sûr. Joyeux anniversaire ! J’adore papa. «

Des photos de Smith tenant Dannielynn ont été présentées dans le diaporama de souvenirs, ainsi que de multiples souvenirs de la croissance de leur fille. Une photo montrait Dannielynn posant avec une photo de sa mère en arrière-plan.

Birkhead a conclu en plaisantant son message à sa fille avec : « Au fait, quand vous m’avez demandé si vous pouviez vivre dans mon sous-sol pour toujours. J’ai dit oui, mais je n’ai pas eu le cœur de vous dire qu’il n’y a pas de sous-sol dans mon sous-sol. Floride. »

Birkhead a montré un lien père-fille fort avec Dannielynn au fil des années après le décès de Smith.

Pour la fête des pères, il a posté un selfie des deux lors d’un concert de Duran Duran, ainsi que de précédentes photos franches d’eux profitant de promenades en voiture l’un avec l’autre.

LA FILLE D’ANNA NICOLE SMITH, DANNIELYNN, A 16 ANS : « MAMAN REGARDE EN BAS »

L’année dernière, Dannielynn et Birkhead ont posé avec Janet Jackson à plusieurs reprises, notamment lors de son concert et du gala Barnstable-Brown en 2022.

En avril, Birkhead et Dannielynn ont annoncé qu’ils travaillaient ensemble pour créer leur propre documentaire sur la vie de l’ancien mannequin Playboy en utilisant des journaux et des images « jamais vus auparavant ».

La nouvelle intervient alors que Netflix a publié une bande-annonce de « You Don’t Know Me », qui prétend interviewer certains des « amis les plus proches » de Smith. Cependant, Birkhead et Dannielynn n’étaient pas impliqués.

« Malheureusement, nous ne sommes pas impliqués dans ce projet Anna Nicole Netflix, cependant, j’ai hâte de raconter l’histoire d’Anna d’une manière dont Dannielynn et les fans d’Anna seront fiers », a-t-il déclaré en exclusivité à Fox News Digital.

Le 8 février 2007 – cinq mois seulement après la naissance de Dannielynn – Smith a été retrouvée dans sa chambre d’hôtel en Floride et a ensuite été déclarée morte d’une overdose.

Peu de temps après la mort de Smith, Birkhead a été confronté à une bataille très publique pour la garde où il a dû prouver que Dannielynn était bien son enfant. L’ancien avocat de Smith, Howard K. Stern, figurait comme le père de Dannielynn sur l’acte de naissance et se battait pour obtenir la garde. Frederic van Anhalt, le mari de l’actrice Zsa Zsa Gabor, avait également affirmé qu’il était le père de Dannielynn.

« Ma relation avec Anna était parfois décrite comme si j’avais eu de la chance à la loterie ADN lors d’une aventure d’un soir », avait précédemment déclaré Birkhead à Fox News Digital. « Et ma relation avec elle a en fait duré plus de deux ans, et nous avons parcouru beaucoup de territoire à ce sujet. [were] beaucoup de hauts et de bas. »

Birkhead a rencontré Smith brièvement pour la première fois en 2003 pour les festivités du Kentucky Derby dans son État d’origine. Cependant, ce n’est qu’en 2004 – après la transformation spectaculaire de Smith en matière de perte de poids – que le couple s’est lié en privé.

Smith a également accueilli un fils, Daniel, avec le cuisinier Billy Wayne Smith, un an après leur mariage en 1985. Daniel est décédé tragiquement d’une surdose accidentelle de drogue à l’âge de 20 ans.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.