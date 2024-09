Anna Nicole Smith, la fille de Larry Birkhead, fête son anniversaire sur le thème de Beetlejuice

Anna Nicole Smith, la fille de Larry Birkhead, Dannielynn, fête son anniversaire sur le thème de Beetlejuice

Dannielynn Birkhead célèbre son 18e anniversaire avec style.

Son père, Larry Birkhead, s’est rendu sur Instagram avec des photos de Dannielynn prête avec sa coiffure, son maquillage et sa tenue inspirés de Beetlejuice, qui faisait partie de la Beetlejuice Afterlife Experience à Los Angeles.

« Dannielynn a passé un très bon moment à célébrer son 18e anniversaire avec ses amis et sa famille en participant à @beetlejuiceafterlife.exp et @beetlejuicemovie, ce qui a donné lieu à une expérience hors du commun », a écrit Larry sous-titré un carrousel de photos de la fête d’anniversaire de sa fille.

« Bien sûr, Dannielynn a trouvé une boutique Hot Topic pour se procurer une tenue effrayante pour tout le plaisir ! Joyeux 18e anniversaire Dannielynn ! » a-t-il ajouté avant de donner le crédit pour la personnalisation, le maquillage et l’organisation de l’événement.

Dans le diaporama, on peut voir Dannielynn posant devant l’océan dans son ensemble gothique entièrement noir au coucher du soleil. Dans un autre cliché, l’adolescente pose à côté d’un homme déguisé en Beetlejuice.

Dans d’autres, on peut voir Dannielynn se faire maquiller et sourire devant l’entrée de l’expérience cinématographique dans un autre.

Larry a également publié un montage de doux moments au fil des années dans une publication Instagram distincte.

« Joyeux 18e anniversaire Dannielynn ! Tu es tout mon cœur. Je t’aime plus que je ne pourrai jamais l’exprimer. Puisses-tu continuer ton chemin en étant « humble et gentille » et en répandant l’amour que tu as reçu à beaucoup d’autres. Je suis plus que fier de toi », pouvait-on lire dans sa légende.

Il a conclu sa légende en disant : « Joyeux 18e anniversaire ❤️ Avec amour, papa. #imnotcryingyourecrying #happybirthday », et a mis la vidéo sur « Humble and Kind » de Luke Laird, Lori McKenna et Barry Dean.

Avant sa fête du 18e anniversaire, Dannielynn et son père ont assisté à la convention Power Morphicon à Pasadena, en Californie, où l’adolescente a pu être vue en train de faire du cosplay sur des photos publiées par Larry.

Le papa adoré a partagé qu’il avait « passé un moment formidable », mais qu’il était encore plus excité de voir sa petite fille réaliser ses rêves.

« Dannielynn a cosplayé trois personnages différents de « Kamen Rider » lors de l’événement », a écrit Birkhead dans sa longue légende et a même remercié son styliste de perruques Ryan Austin pour son aide.

En conclusion, Birkhead a partagé que la convention n’était qu’un des nombreux événements auxquels la famille prévoyait d’assister en l’honneur du 18e anniversaire de Dannielynn.

« C’est la première étape et la pré-célébration de l’anniversaire de Dannielynn ! Le compte à rebours commence maintenant ! » a-t-il déclaré dans le message du 26 août.