Anna May Wong sera la première Américaine d’origine asiatique à figurer sur la devise américaine

Écrit par Jacqui Palumbo, CNN

La première star de cinéma Anna May Wong, qui a fait irruption à Hollywood à l’ère du cinéma muet, deviendra la première Américaine d’origine asiatique à apparaître sur la monnaie américaine, un siècle après avoir décroché son premier rôle principal.

L’image de Wong, avec sa frange émoussée et ses sourcils fins comme un crayon, figurera à l’arrière des nouveaux quartiers à partir de lundi.

Le design est le cinquième à émerger du programme American Women Quarters, qui met en lumière les femmes pionnières dans leurs domaines respectifs. Les quatre autres quarts, tous mis en production cette année, mettent en vedette la poétesse et militante Maya Angelou; la première femme américaine dans l’espace, Sally Ride ; Wilma Mankiller, chef de la Nation Cherokee ; et la suffragette Nina Otero-Warren. Ces deux derniers ont été, avec Wong, sélectionnés avec la contribution du public.

“Ces modèles de pièces inspirants racontent les histoires de cinq femmes extraordinaires dont les contributions sont gravées de manière indélébile dans la culture américaine”, a déclaré la directrice par intérim de l’US Mint, Alison Doone, dans une déclaration à CNN l’année dernière, lorsque la liste a été révélée.

Considérée comme la première star sino-américaine de l’industrie cinématographique, Wong a surmonté la discrimination généralisée pour se tailler une carrière de quatre décennies dans le cinéma, le théâtre et la radio. Elle a joué aux côtés d’icônes telles que Marlene Dietrich, Joan Crawford et Laurence Olivier et est apparue sur scène à Londres et à New York.

Anna May Wong est apparue dans plus de 60 films. Le crédit: Agence photographique générale/Hulton Archive/Getty Images

Née à Los Angeles, elle a commencé à jouer à 14 ans et a joué un rôle principal dans “The Toll of the Sea” trois ans plus tard, en 1922. Elle a continué à apparaître dans des dizaines de films mais a fait face à un racisme profondément enraciné à Hollywood, où elle a lutté rompre avec les rôles stéréotypés.

Elle a déménagé en Europe dans les années 1920, mais est ensuite retournée aux États-Unis pour faire des succès dont “Shanghai Express”, le film d’aventure-romance de 1932 qui a donné à Wong l’un de ses rôles les plus connus – il mettait en vedette Dietrich dans le rôle d’une courtisane notoire qui prend un voyage en train de trois jours à travers la Chine pendant la guerre civile chinoise et est retenu en otage à bord, Wong jouant le rôle d’un autre passager de première classe.

Tout au long de sa vie, Wong a plaidé pour une plus grande représentation des acteurs américains d’origine asiatique à Hollywood. Elle a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1960, l’année précédant sa mort à l’âge de 56 ans.

Son image apparaît sur le revers (queues), tandis que George Washington apparaît sur l’avers (têtes). Le crédit: Burwell Photography/usmint.gov

Son sens aigu du style a également fait d’elle une icône de la mode, Wong mélangeant souvent des robes traditionnelles chinoises et des styles de l’époque des clapets avec des touches excentriques. Un biopic sur la vie de l’acteur, qui la verra interprétée par la star de “Crazy Rich Asians” Gemma Chan, est actuellement en production.

“De nombreux acteurs éminents des années 1920 et 1930 ont vu leur nom encadré par des ampoules sur les chapiteaux des salles de cinéma, alors j’ai pensé qu’il était logique de présenter Anna May Wong de cette manière”, a déclaré la créatrice de la pièce, Emily Damstra, dans un communiqué de presse.

“En plus du travail acharné, de la détermination et des compétences qu’Anna May Wong a apportées à la profession d’actrice, je pense que c’est son visage et ses gestes expressifs qui ont vraiment captivé le public du cinéma, alors j’ai inclus ces éléments à côté de son nom.”

Le programme American Women Quarters choisira cinq femmes différentes chaque année pour figurer au verso de la pièce jusqu’en 2025. Les créations confirmées de l’année prochaine mettront en lumière la pilote Bessie Coleman, la compositrice Edith Kanaka’ole, l’ancienne première dame Eleanor Roosevelt, la journaliste et militante Jovita Idar et la ballerine. Maria Grandchef.