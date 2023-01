Anna-May Robey de Love Island rompt le silence des médias sociaux alors qu’elle retourne au Royaume-Uni après un dumping brutal

ANNA-MAY Robey est déjà de retour au Royaume-Uni après avoir été larguée de Love Island par les nouveaux concurrents australiens.

Un double dumping choc a vu la favorite Anna-May recevoir la botte tandis que le vendeur de Doncaster, Haris Namani, a également été contraint de dire au revoir.

Anna May a maintenant posé à l’aéroport avec sa valise de spectacle.

Elle a dit aux fans : « Nous sommes de retour ! Merci pour tous les gentils messages et le soutien.”

Anna-May est une administratrice de la paie de 20 ans de Swansea.

Auparavant, les fans avaient accusé les patrons de Love Island de “copier” le format de l’année dernière avec la brune.

La beauté galloise a eu un impact considérable sur les téléspectateurs, qui ne pouvaient pas comprendre à quel point elle ressemblait à Paige, une insulaire de 2022.

Les deux filles de l’émission ITV2 sont originaires du même pays, mais les premières impressions étaient qu’Anna-May ressemblait beaucoup trop à l’ambulancier.

Anna a quitté Love Island dans une tournure cruelle, après que le public ait été invité à choisir son garçon et sa fille préférés – les trois derniers de chacun devant s’aligner au foyer.

Mais il incombait aux nouveaux arrivants de Love Island, les Australiens Jessie Wynter et Aaron Waters, de décider qui avait été largué.

Jessie a annoncé la nouvelle et a déclaré: «Nous pensons que tout le monde ici est absolument incroyable.

“Cependant, nous avons dû prendre notre décision en fonction de qui a le plus de potentiel de croissance et de développement et nous pensons personnellement que ces deux personnes ont eu beaucoup d’opportunités.

« Cependant, nous ne savons tout simplement pas s’ils peuvent aller beaucoup plus loin. Les insulaires que nous avons décidé de renvoyer chez eux ce soir sont – je suis vraiment désolé – Anna-May et Haris.

Le Sun a révélé mardi que Haris avait été expulsé – après que des images de lui aient émergé en train de participer à une bagarre de rue.

