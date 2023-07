Anna May Robey de Love Island laisse peu de place à l’imagination en haut plongeant alors qu’elle va sans soutien-gorge pour un selfie

Anna May Robey de LOVE Island a fait une démonstration racée alors qu’elle était sans soutien-gorge dans un haut plongeant pour un selfie.

La star de télé-réalité a posé dans un corset noir décolleté et un pantalon noir assorti.

TVI

Anna est devenue célèbre sur l’île d’amour d’hiver de cette année[/caption]

Anna était magnifique alors qu’elle faisait la moue dans un selfie miroir tout en montrant son ample décolleté et arborant un maquillage glamour.

anna peut robey instagram

Ses cheveux bruns étaient coiffés en vagues lâches et tirés en queue de cheval, avec sa frange qui pendait sur son visage.

Elle a complété son look sensuel avec une paire de talons noirs à bout fermé et un ensemble de petites boucles d’oreilles en or et un bracelet en or.

L’influenceur a écrit: « Je suis allé me ​​coiffer pour changer. »

Anna n’est pas étrangère à laisser peu de place à l’imagination puisqu’elle a récemment partagé des photos d’elle tout en montrant son underboob dans un bikini à peine là.

La beauté brune, qui est devenue célèbre dans la série hivernale de Love Island cette année, a partagé le cliché sur Instagram.

La favorite de la réalité laissait peu de place à l’imagination dans un minuscule bikini marron qui lui faisait voir son sous-sein et montrait ses abdominaux toniques.

Elle a coiffé ses mèches brunes en vagues lâches et a opté pour un maquillage naturel.

Plus tard, elle a téléchargé un autre cliché dans ses histoires qui montrait la paire posant ensemble pour un selfie.

Anna May est entrée dans la villa le premier jour en tant que membre de la distribution OG.

Elle s’est initialement couplée avec Haris Namani, puis s’est recouplée avec Kai Fagan le cinquième jour.

Mais le neuvième jour, Jessie Wyner et Aaron Waters ont choisi Anna May pour quitter la villa sous le choc.

Parlant de son expérience dans l’émission ITV2, elle a déclaré: «J’ai passé un moment tellement incroyable, je me suis fait de très bons souvenirs et des amis qui dureront toute une vie.

« C’est définitivement quelque chose que je referais, je n’ai aucun regret car j’ai passé les dix meilleurs jours de ma vie !

« C’est une expérience que peu de gens vivent, donc vous ne pouvez pas tenir cela pour acquis, je suis vraiment reconnaissant. »

anna peut robey instagram