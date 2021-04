La star de LINE Of Duty, Anna Maxwell Martin, a regardé les mondes loin de la méchante Patricia Carmichael alors qu’elle faisait ses achats à Londres avant la finale du spectacle.

Anna, qui joue le détective détective surintendant en chef dans le drame de BBC One, s’est frayée un chemin à travers la ville dans d’élégantes bottes à talons hauts.

Éclaboussure

Anna Maxwell Martin, de Line Of Duty, regarde Patricia Carmichael alors qu’elle fait ses courses à Londres avant la finale[/caption]

L’actrice ne gagne peut-être pas les cœurs avec son personnage DCS Carmichael, mais elle avait certainement l’air à la mode aujourd’hui.

La star de la télévision, 42 ans, a associé ses bottes à lacets à un jean bleu, un pull noir accessoirisé d’un gros collier doré et un blazer gris.

Anna – qui avait un rôle principal dans la comédie hilarante de la BBC2 Motherland – portait ses cheveux en chignon et cachait ses yeux derrière des nuances sombres.

La maman occupée de deux enfants a été repérée quelques jours avant l’épisode de clôture de Line Of Duty.

Éclaboussure

Anna, 43 ans, avait l’air super stylée avec des bottes blanches et un jean bleu[/caption]

Éclaboussure

La star de la télévision les a associés à un blazer gris[/caption]

Plus tôt cette semaine, Anna a laissé les fans de This Morning «en crise» alors qu’elle riait tout au long de son entretien ENTIER avec les hôtes Holly Willoughby et Phillip Schofield.

L’actrice a ri tout au long de l’interview, mais la présentatrice Holly a été convaincue que la réaction d’Anna était vraiment une excitation pour empêcher les animateurs de poser des questions approfondies sur le prochain scénario de Line Of Duty.

Anna a expliqué que son personnage était «mal compris» et a plaisanté en disant que son personnage «veut probablement juste un joli câlin».

BBC

Le méchant est revenu sur le thriller policier à succès de BBC One la semaine dernière[/caption]





Phil a demandé à l’actrice si son personnage n’était pas sûr de lui, Anna éclatant de rire, répondant: «Bien sûr qu’elle l’est, vous n’avez aucune idée de ce qui se passe chez Pat. Elle pourrait traverser toutes sortes de situations. Elle est un peu une maniaque du pouvoir, je suppose.

Le méchant est revenu sur le thriller policier à succès de BBC One la semaine dernière pour semer le chaos au sein de l’équipe anti-corruption.

Elle a presque vu son ennemi AC-12, le surintendant Ted Hastings, cogné comme un cuivre plié après avoir été amené à enquêter depuis l’unité rivale, AC-3.

Et les téléspectateurs ont été convaincus que ce DCS détesté Patricia Carmichael est le «H» ténébreux après l’épisode explosif.