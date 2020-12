Anna Kournikova et Enrique Iglesias accueillent leur troisième bébé!

Enrique Iglesias et Anna Kournikova sont parents d’enfants de 3 ans!

Les jumeaux du couple sont sortis des terribles deux, comme l’a indiqué Anna Lucy et Nicolas3ème anniversaire sur Instagram le mercredi 16 décembre, en partageant de nouvelles photos de chaque enfant et leurs sourires gagnants.

Dans son portrait d’anniversaire, Nicholas portait une casquette de baseball bleue (à l’envers) avec un polo bleu assorti, tout en regardant la caméra. Lucy sourit alors qu’elle enfilait un haut à fleurs bleu à l’extérieur, avec des jouets dans la cour près de leur court de tennis.

C’était un anniversaire spécial, étant donné que c’est le premier des jumeaux en tant que grand frère et sœur. Enrique et Anna viennent d’accueillir leur troisième petit en janvier, une fille nommée Marie.

Le père de 45 ans a publié le premier photo de lui, dans des gommages médicaux, tenant le nouveau bébé et a écrit: « My Sunshine 01.30.2020. »

En règle générale, le gagnant du Grammy et le joueur de tennis sont très privés de leur histoire d’amour et de leur charmante famille, qui comprend également un laboratoire de chocolat Jack et berger allemand Max, bien sûr.