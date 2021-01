«Nous nous sommes accrochés et avons fait quelque chose de spécial», a-t-elle poursuivi sur Instagram. « Suis-je le seul à dire que finir le spectacle pouvait parfois être très différent du fait que le monde tremblait sous une douleur et un stress immenses? un répit et ça vaut quelque chose. «

« A nos camarades pen15-ers: Nous vous aimons les imbéciles. Shalaylay Pumpano, » ferma-t-elle. « Assurons-nous que 2021 sera chargé. Mère Sorcière le dit. »

Pen15 raconte l’histoire d’Anna et Maya, dans laquelle ils jouent des versions d’eux-mêmes en tant que parias de 13 ans, essayant de naviguer au collège en 2000.

À propos de leur émission personnelle, Maya a déjà dit à E! News ce que c’est vraiment de reconstituer quelque chose de son adolescence et d’Anna.

«L’écrire est une chose de partager les secrets ou les histoires dont vous avez honte», a-t-elle déclaré en juillet 2019. «C’est juste dans une pièce avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez proche. C’est une autre chose d’être sur le plateau et de revivre ces moments parce que vous essayez en fait de revenir à ce moment-là dans votre cerveau, et j’ai donc été submergé lorsque ces émotions sont apparues si rapidement. «

Elle a poursuivi: « J’étais comme, je n’avais aucune idée à quel point ils étaient proches de la surface. C’est très brut … Je suppose que c’est cathartique à jouer. Je pense que je trouve la clôture à travers cette émission pour certaines de ces expériences. »