Anna Kendrick visite le placard Criterion

« Je pensais avoir une stratégie », a déclaré Anna Kendrick en parcourant des milliers de trésors cinématographiques classiques. « Et maintenant que je suis là, je ne le fais plus. Mais ça va. Parfois, de grandes choses arrivent quand on n’a pas de bon plan.

Ainsi commence l’aventure de Kendrick dans le bien-aimé Criterion Closet. L’actrice nominée aux Oscars et aujourd’hui réalisatrice s’est arrêtée dans les bureaux de Criterion à New York pour faire la promotion de son film Netflix récemment sorti, « Woman of the Hour », et s’est retrouvée à jeter ses projets par la fenêtre, laissant plutôt son expérience se laisser guider par le hasard. . Ayant elle-même une formation musicale, Kendrick a commencé avec un classique du genre, le semi-autobiographique « All That Jazz » de Bob Fosse.

« Vous voulez toujours dire que vous avez vu tous ces films il y a au moins dix ans, n’est-ce pas ? Mais je viens de voir ça il y a quelques années », a déclaré Kendrick. «’Tout ce jazz.’ J’avais ce sentiment de genre : « Pourquoi personne ne m’en a parlé ? Vous savez, quand c’est comme si un film avait été fait pour vous et que vous avez l’impression qu’il a été dans vos os toute votre vie et que vous vous dites : « Je n’arrive pas à croire que je viens d’errer sur terre et qu’aucun de mes amis sont-ils assez bons amis pour me dire de regarder ce film ? Je suis sûr qu’ils l’ont fait.

Après avoir saisi le thriller paranoïaque « Klute » d’Alan J. Pakula et partagé une histoire sur la façon dont le film l’a rendue « irrationnellement déséquilibrée » pendant le tournage de l’un des films « Twilight », Kendrick a choisi « Stalker » d’Andrei Tarkovski, qu’elle a décrit comme «belle, époustouflante, hypnotisante.» Elle a ensuite parlé du film muet de Carl Theodor Dreyer « La Passion de Jeanne d’Arc » et de la projection spéciale qu’elle a vue une fois à Los Angeles.

« Je dirai que je pense que parfois je suis victime de ce truc où certaines musiques de films muets m’en font sortir », a déclaré Kendrick. «Et je dirai que l’une des expériences cinématographiques les plus cool que j’ai vécues est qu’ils en montraient une copie au Silent Movie Theater de Fairfax. Et il y avait ces deux gars qui ont fait une musique expérimentale moderne sur ce morceau. Et je pleurais de manière incontrôlable presque tout le temps.

En décomposant son prochain choix, « Saint Omer », Kendrick a évoqué « Anatomie d’une chute » de Justine Triet, lauréat de la Palme d’Or, et a remis en question les subtilités du système juridique français explorées par les deux films. Pour sa dernière sélection, elle a opté pour le coffret Ingmar Bergman, reconnaissant que « Fanny et Alexander » était le premier de ses films auquel elle avait été présentée et qu’elle avait d’abord eu du mal à l’assimiler.

«Je pense que quand j’avais peut-être 18 ans, quelqu’un m’a offert le coffret ‘Fanny et Alexander’. Et c’était une de ces expériences où… parfois vous regardez un film et vous l’aimez immédiatement, comme « All That Jazz », où vous dites : « C’est comme si quelqu’un regardait dans mon cerveau ». Et ce n’était pas cette expérience-là », a déclaré Kendrick. « Mais c’était quelque chose de difficile. Comme si c’était quelque chose qui touchait une partie de moi qui n’était pas touchée ou qui était trop sensible pour être touchée. Je me souviens même d’avoir regardé des interviews avec lui dans lesquelles il parlait – tard dans sa vie – de la façon dont il était toujours terrifié par la mort et n’avait pas résolu ce problème. Et surtout en tant que personne qui était adolescente à l’époque, c’était très troublant d’entendre parce que vous voulez entendre que les gens, en vieillissant, deviennent bien et acceptent la mort. Et c’est même dans ses interviews et certainement dans son art, c’est comme s’il était incapable de mentir pour se mettre à l’aise et certainement pour vous mettre à l’aise. Et cela m’a envoyé dans ce voyage. Et maintenant, il est l’un, sinon mon réalisateur préféré.

Regardez la visite complète de Kendrick dans Criterion Closet ci-dessous.