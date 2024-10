Anna Kendrick se souvient de la période « dégueulasse » où le réalisateur a tenté un « power move » devant 100 figurants

CNN





Anna Kendrick a rappelé la période « très dégueulasse » directeur a essayé de lui faire honte devant une salle pleine de figurants.

Elle s’est ensuite souvenue de l’histoire d’un réalisateur anonyme lui demandant d’improviser quelque chose, pour ensuite critiquer sa performance.

La star de « Pitch Perfect », dont le premier film « Woman of the Hour » est actuellement projeté sur Netflix, a rappelé l’épisode inconfortable du « Heureux, triste, confus » podcast lundi.

Le présentateur Josh Horowitz a demandé à Kendrick quelle était la pire note qu’un réalisateur lui ait jamais donnée.

Elle a raconté au public qu’un réalisateur s’était un jour approché d’elle après une scène et lui avait dit : « Hé, sur la suivante, essayez quelque chose, comme inventez quelque chose… improvisez simplement quelque chose. »

Elle a dit qu’elle avait fait ce qui lui avait été demandé.

« Puis le réalisateur est arrivé et encore une fois, devant une centaine de figurants, il a dit ‘oof, revenons au scénario' », se souvient-elle.

Kendrick a déclaré que « cela ressemblait vraiment à un mouvement de pouvoir très spécifique, pour gagner la domination ou quelque chose du genre.

« C’était très, très dégueulasse et puis ce que j’ai amélioré s’est retrouvé dans la bande-annonce », a-t-elle déclaré sous une salve d’applaudissements.

« Woman of the Hour », dans lequel Kendrick joue, est basé sur l’histoire vraie d’une actrice en herbe et d’un tueur en série dont les vies se croisent lorsqu’ils se rencontrent dans un épisode de « The Dating Game ».

Horowitz a demandé à Kendrick ce qui lui avait donné envie de se tourner vers la réalisation dans ce film.

Elle a déclaré qu’elle avait été « dans une certaine situation dans ma vie » lorsqu’elle a reçu les scénarios de celui-ci et de son film de 2022 « Alice, chérie ».

Elle a déclaré : « ‘Alice, Darling’ parle d’une femme dans une relation psychologiquement abusive et c’était un reflet assez littéral de ce qui se passait dans ma vie.

« Et ce n’est évidemment pas un reflet littéral de cela, mais il y avait quelque chose qui ressemblait à un territoire familier. »

L’année dernière, Kendrick a parlé d’une relation antérieure avec quelqu’un qui, selon elle, était « à toutes fins utiles mon mari ».

Elle a dit aux hôtes du « Expert en fauteuil » podcast que son partenaire d’alors – avec qui elle avait rompu depuis – lui « criait » dessus jusqu’à ce qu’elle soit « recroquevillée en boule en sanglotant ».