Anna Kendrick partage une nouvelle bande-annonce pour un film sur le tueur en série « Dating Game »

Anna Kendrick joue et réalise un nouveau film sur « Dating Game Killer » Rodney Alcalá … et elle vient de sortir le premier trailer, et c’est super intéressant.

Le film s’appelle « Woman of The Hour » et arrive sur Netflix plus tard ce mois-ci… avec Anna dans le rôle. Cheryl Bradshawla femme avec qui Alcala a remporté un rendez-vous dans un épisode de 1978 du jeu télévisé classique.

Cheryl a tristement renoncé au rendez-vous avec Alcala après l’avoir rencontré, parce qu’elle le trouvait « effrayant »… et des années plus tard, un jury californien a conclu qu’Alcala avait été dans une frénésie meurtrière avant ses débuts à la télévision.





Alcala a finalement été reconnu coupable du meurtre de plusieurs femmes et d’un enfant dans le comté d’Orange… et il a été soupçonné ou lié à des meurtres à Washington, en Arizona, à New York et au New Hampshire.

Le tueur en série est décédé en 2021 alors qu’il se trouvait dans le couloir de la mort en Californie.

Anna en est à sa première tentative de réalisation ici, et Netflix décrit son film comme « l’histoire plus étrange que fiction d’une actrice en herbe dans les années 1970 à Los Angeles et d’un tueur en série au milieu d’une série de meurtres qui dure depuis des années, dont les vies se croisent quand ils » recasté sur un épisode de The Dating Game. »