Anna Kendrick parle de ne pas vouloir d’enfants et parle des différences entre les hommes et les femmes qui deviennent parents | Anna Kendrick, parents célèbres | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Anna Kendrick a parlé de sa décision de ne pas avoir d’enfants.

L’actrice de 39 ans a déjà expliqué qu’elle ne souhaitait pas devenir parent. En 2016, elle a plaisanté sur ce raisonnement dans une interview.

Plus récemment, elle a revisité le sujet et souligné une grande différence dans la parentalité entre les hommes et les femmes.

« Je pensais récemment à une phrase que j’ai entendu des hommes dire à propos de leur désir d’avoir des enfants dans le futur, et cela m’est venu à l’esprit : je ne pense pas avoir jamais entendu une femme dire cela », a-t-elle déclaré en parlant. à Espace de flux. « Et ce qu’ils diront, c’est : ‘Ouais, peut-être qu’un jour, quelques enfants courent partout.' »

Le média a noté qu’elle avait réagi avec une « incrédulité impassible » avant d’ajouter : « Je ne pense pas avoir jamais entendu une femme dire ça !

« Parce qu’il peint un certain visuel, n’est-ce pas ? Que vous rentrez à la maison à la fin de votre journée de travail, que vous posez votre proverbiale mallette, que vous vous préparez un cocktail, et qu’une femme vêtue d’une robe Laura Ashley est dehors dans la cour, et qu’il y a quelques enfants – dans blanc! – courir partout. Euh, « Où en êtes-vous là-dedans, monsieur » » Anna dit.

Elle a ajouté que ça « commence vraiment à frotter [her] dans le mauvais sens. »

« C’est comme lorsque j’entends des maris dire qu’ils veulent « aider » avec les enfants. Et ce sont deux parents qui travaillent ! Et j’ai toujours envie de dire quelque chose, puis je me dis simplement : « Eh bien, je suis la dame aux chats sans enfants. Je ne vais pas dire des conneries », a-t-elle déclaré.

