Anna Kendrick fait don des cachets d’un film policier à succès

« Je faisais juste le film… et puis c’était comme, oh, il y a de l’argent qui va échanger des mains. Et je me suis posé la question : est-ce que tu te sens dégoûté à propos de ça ? Et je l’ai fait. Et donc, ouais, Je ne gagne pas d’argent avec le film. »

Anna Kendrick a déclaré qu’elle avait fait don de ses honoraires du film policier à succès de Netflix, Woman of the Hour, à deux associations caritatives pour les victimes, car elle se serait sentie « dégoutante » d’en profiter.

En plus de diriger Woman of the Hour, Kendrick incarne Cheryl Bradshaw, qui est apparue dans The Dating Game avec Rodney Alcala en 1978.

Alcala a ensuite été reconnu coupable de huit meurtres entre 1971 et 1979, mais est soupçonné d’avoir tué plus de 100 femmes et filles.