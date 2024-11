Anna Kendrick fait don de son salaire de « Femme de l’heure » à une œuvre caritative

Anna Kendrick s’est sentie « dégoûtante » de gagner de l’argent avec son dernier film, le drame policier de Netflix sur le soi-disant tueur du « Dating Game », et a fait don de son salaire à des organisations à but non lucratif qui soutiennent les survivants d’abus sexuels et de violences.

La star et réalisatrice de « Woman of the Hour » a déclaré récemment qu’elle était « imprégnée de questions éthiques vraiment valables autour du vrai crime » et qu’elle prévoyait de donner sa part au Rape, Abuse & Incest National Network et au Centre national pour les victimes d’actes criminels.

Les porte-parole de RAINN et du NCVC ont confirmé vendredi au Times que Kendrick avait effectivement fait des dons aux organisations grâce à son travail sur le film. Les montants n’ont pas été divulgués.

Le fondateur et président de RAINN, Scott Berkowitz, a exprimé sa gratitude à Kendrick au nom de l’organisation et des survivants. Berkowitz a également félicité Kendrick pour être « une conteuse compatissante lorsqu’il s’agit de sensibiliser la population à la violence sexuelle », notant dans sa déclaration que son don aidera RAINN à continuer de fournir un soutien gratuit 24 heures sur 24 à travers son réseau. Ligne d’assistance nationale contre les agressions sexuelles.

Renée Williams, directrice générale du NCVC, a déclaré au Times qu’elle était ravie d’apprendre le don de Kendrick à l’organisation et à RAINN, affirmant qu’ils étaient « honorés par son soutien ».

« Dans un monde où le genre du vrai crime est souvent sensationnalise la tragédie« Le travail d’Anna dans « Woman of the Hour » se démarque comme un phare de compassion et de leadership », a déclaré Williams. « En plaidant pour une approche centrée sur la victime, elle contribue à remodeler les récits qui donnent la priorité à la dignité des personnes touchées par la criminalité. »

Williams a ajouté que l’engagement de Kendrick à raconter des histoires édifiantes de survivants « nous rappelle que derrière chaque statistique et chaque « histoire » de crime réel se cache un être humain avec une histoire puissante à raconter.

« Le soutien d’Anna envoie un message fort selon lequel nous pouvons nous attaquer aux dures vérités tout en honorant les expériences des victimes et des survivants. Il s’agit de créer une culture qui écoute, valide et responsabilise ceux qui ont traversé des souffrances inimaginables », a-t-elle déclaré.

La star de « Pitch Perfect » et « Up in the Air » a déclaré que le nouveau film « n’a jamais été une aventure lucrative » pour elle », a déclaré à SiriusXM. «Crime Junkie AF» L’animatrice du podcast Ashley Flowers a déclaré qu’elle ne se sentait pas bien à l’idée de prendre un chèque de paie du projet.

« Toutes les ressources ont été consacrées à la réalisation du film. Mais ce n’est que lorsque le Toronto [International] Au Festival du film, où le film a été présenté – c’est là que Netflix a acheté le film – ce n’est que la semaine précédant le TIFF que j’ai pensé : « Oh, il va y avoir de l’argent » », a déclaré l’homme de 39 ans.

«Je suis passé du genre : ‘Faites-moi savoir quand le film sortira !’ à « Oh, mon Dieu, je suis responsable de ça », et puis je faisais juste le film. Et nous avons à peine respecté la date limite pour entrer au TIFF, et puis c’était comme : « Oh, il y a de l’argent qui s’échange », et je me suis posé la question : « Vous sentez-vous dégoûtant à propos de ça ? » », a-t-elle poursuivi.

« Et je l’ai fait. Donc je ne gagne pas d’argent avec le film », a-t-elle déclaré.

Kendrick pensait que faire un don à des œuvres caritatives était le moins qu’elle puisse faire.

«Je pense que ces [true-crime] les histoires doivent être racontées, et je pense qu’il existe probablement une meilleure façon que par le passé, n’est-ce pas ? Et c’est comme, comment pouvons-nous agir correctement envers les gens qui y sont ? Il y a beaucoup de questions lourdes. Ce n’est pas en noir et blanc. L’éthique n’est jamais en noir et blanc », a-t-elle déclaré.

Dans « Femme de l’heure » qui a commencé à être diffusé le 18 octobre, Kendrick incarne la célibataire qui a choisi le tueur en série Rodney Alcala (joué par Daniel Zovatto) dans un épisode de 1978 de « The Dating Game », puis a immédiatement réalisé que quelque chose n’allait pas chez lui. Son personnage est basé sur la vraie candidate d’un jeu télévisé Cheryl Bradshaw et attribue sa survie à « chance aveugle. »

Alcala est mort en prison en 2021 après qu’un jury du comté d’Orange l’ait reconnu coupable en 2010 du meurtre de quatre femmes et d’une fillette de 12 ans en Californie entre 1977 et 1979. Les enquêteurs soupçonnent également Alcala – qui a été condamné à mort en 2010 – dans d’autres meurtres en Californie, dans l’État de Washington, à New York, au New Hampshire et en Arizona.

Matt Visser dans le rôle du Bachelor #1, Jedidiah Goodacre dans le rôle du Bachelor #2 et Daniel Zovatto dans le rôle de Rodney dans « Woman of the Hour ». (Léah Gallo / Netflix)

Ailleurs sur le podcast, la star de « Trolls » a déclaré qu’elle s’était éloignée de la comédie pour se tourner vers des histoires de vrais crimes en raison de son expérience « choquante et traumatisante » avec un ex violent.

« Certaines choses se sont passées dans une relation à long terme dans laquelle j’étais, j’étais vraiment obsédée [with true crime] », a déclaré Kendrick. « Et je pense qu’il existe un moyen par lequel nous pouvons en quelque sorte sublimer nos propres choses en nous disant : ‘Si je peux juste aller au fond des raisons pour lesquelles ce type ou cette personne a fait cette chose, peut-être que je pourrais découvrir une vérité humaine universelle.’ et je pouvais m’assurer de ne plus jamais me retrouver dans une situation comme celle-là.

Ressources pour les survivants d’agression sexuelle Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence sexuelle, vous pouvez trouver de l’aide en utilisant la ligne d’assistance téléphonique nationale contre les agressions sexuelles de RAINN. Appelez le (800) 656-HOPE ou visitez en ligne.rainn.org pour parler avec un spécialiste du support qualifié.

Kendrick a également expliqué comment elle était sortie de cette relation, au cours de laquelle elle s’est décrite comme « marchant sur des œufs » avec son ex-partenaire et passant en « mode collecte d’informations » avant leur séparation.

« Le simple fait de l’écouter décrire d’où venait sa vision du monde ou son état d’esprit était du genre » Oh non « », a-t-elle déclaré. « C’était juste beaucoup plus éclairant que n’importe quel argument, vous savez, que nous avions eu parce que c’était vraiment du genre : ‘OK, je crée un espace vraiment, vraiment sûr pour toi et tu dis des conneries,’ ami, alors oui.

« C’est à ce moment-là que nous avons commencé une thérapie de couple lors de la séance suivante et je me suis dit : ‘Je pense que nous devons couper le contact pendant un moment’, et un certain temps a duré plusieurs mois, mais, vous savez, ensuite c’était compliqué, c’est compliqué, peu importe. , et puis, ouais. C’était fait et j’ai rangé ses affaires et c’était tout.

L’acteur-réalisateur a également parlé de cette relation de sept ans lors d’une apparition la semaine dernière sur le podcast « Call Her Daddy » d’Alex Cooper. Elle n’a pas nommé l’ex.