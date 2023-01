Anna Kendrick dit qu’elle a trouvé une fois un échange de SMS d’un an qui a prouvé que son petit ami avait triché

Anna Kendrick a expliqué cette semaine comment elle a finalement pu “faire le deuil” d’une relation après avoir trouvé un échange de SMS d’un an, prouvant que son petit ami l’avait trompé.

Elle a dit à Dax Shepard sur le podcast “Armchair Expert” que son petit ami anonyme, avec qui elle était depuis six ans, avait nié qu’il avait été infidèle et l’avait gazée à ce sujet.

Après avoir découvert les textes, elle a réalisé : “Oh, j’avais raison sur tout, et c’était en fait bien pire que je ne le pensais.”

L’actrice de “A Simple Favor” a déclaré qu’elle se souvenait que son petit ami lui avait crié dessus en thérapie un an après le début de leur relation, affirmant : “C’était un béguin passager. Tu es tellement anxieuse. Je n’ai jamais eu de relation avec cette fille””

EDDIE CIBRIAN REFUSE LES RÉCLAMATIONS DE TRICHERIE FAITES PAR BRANDI GLANVILLE ; 9 SCANDALES D’INFIDÉLITÉ PLUS SAUVAGES DE CÉLÉBRITÉS

“Pour voir en fait par écrit, ‘Après une semaine à te baiser, je veux faire exploser ma vie pour toi et juste dire un mot, et nous partirons ensemble au coucher du soleil.’ Et qu’elle l’a rejeté, et c’est l’autre couche de “Oh, n’en parle pas parce que je dois alors affronter à quel point c’est foutu de grincer des dents. Elle était comme, ‘Non, merci, Je vais bien.'”

L’actrice a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’il pouvait lui mentir en face “avec une telle intensité et conviction”, ajoutant qu’elle pensait qu’elle se serait toujours demandée si elle n’avait pas été déraisonnable avec lui si elle n’avait pas trouvé la preuve.

Pourtant, il a nié savoir de quoi elle parlait lorsqu’elle l’a confronté à propos des textes. Elle a dit que cela lui avait semblé un soulagement parce qu’elle avait alors réalisé qu’il était “pathologique”.

Kendrick a dit à Shepard qu’elle avait envoyé un e-mail à la femme avec qui son ex la trompait.

“Je pense juste qu’il est juste que vous sachiez que je sais, et je ne mets pas ça à votre porte”, a déclaré Kendrick à la femme. “Tu as fait une erreur, mais tu as 25 ans, et nous avons tous fait des conneries stupides.”

BILL HADER, ANNA KENDRICK ‘QUIETLY’ DATING, SONT ENSEMBLE DEPUIS PLUS D’UN AN: RAPPORT

Étonnamment, dit-elle, l’autre femme a appelé et s’est excusée.

ADAM LEVINE N’A PAS EU DE RELATION PHYSIQUE AVEC SUMNER STROH OU D’AUTRES ACCUSATEURS : SOURCE

“Elle était comme, ‘Je suis tellement gêné, et je suis tellement désolé'”, se souvient Kendrick, ajoutant que ses excuses étaient “infiniment plus précieuses” que de voir la preuve textuelle de la tricherie.

“J’avais tout en noir et blanc, et il y avait encore une partie de moi qui, quand il a dit, ‘Je ne sais pas de quoi tu parles’, mon corps ne voulait pas croire que j’avais vu la preuve. Et c’est elle qui l’a dit et qui a eu de la compassion qui était comme “Oh, c’était réel””, a expliqué Kendrick.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La star de “Twilight” a déclaré avant l’appel téléphonique avec l’autre femme, qu’elle n’avait pas beaucoup mangé ni dormi depuis une semaine.

Mais après avoir raccroché, elle a soudainement eu envie d’une assiette de nachos et a senti qu’elle pouvait “pleurer” la relation après avoir été dans un “état de panique” pendant un an.

Elle a dit qu’elle pensait maintenant qu’elle aurait dû dire à son petit ami beaucoup plus tôt de “sortir de ma maison”, alors qu’elle savait dans son cœur qu’il la trompait. Mais elle a expliqué qu’elle pensait qu’elle se serait toujours demandée si la relation aurait pu être sauvée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a ajouté que son expérience l’a aidée à comprendre pourquoi certaines femmes restent dans de mauvaises relations.