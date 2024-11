Anna Kendrick critique le réalisateur pour l’avoir embarrassée devant 100 figurants sur le plateau

Anna Kendrick avait quelques mots de choix pour un réalisateur anonyme avec lequel elle a eu une expérience « dégueulasse ».

Le Étoile « Pitch Perfect » se souvient de la fois où un réalisateur l’a embarrassée sur le tournage d’un film devant 100 figurants lors de sa récente apparition dans l’épisode de lundi de Podcast « Happy Sad Confused » de Josh Horowitz.

L’incident a eu lieu après que la cinéaste lui ait suggéré d’improviser une de ses scènes.

Anna Kendrick se souvient de la fois où un réalisateur l’a embarrassée devant 100 figurants sur le tournage d’un film. Paul Zimmerman/Shutterstock

L’incident, a-t-elle déclaré, s’est produit après que le réalisateur lui ait demandé d’improviser une de ses scènes. Pierre Iovino

Après avoir accompli la tâche, il a montré qu’il n’était pas impressionné par la ridiculisation avec un commentaire sarcastique, a-t-elle révélé.

« Je l’ai fait, puis le réalisateur a appelé Cut et est venu et, encore une fois devant 100 figurants, il m’a dit : ‘Oof, revenons au scénario !' », se souvient-elle lors de l’enregistrement en direct.

L’actrice n’a pas tardé à qualifier la situation de « mouvement de pouvoir très spécifique », affirmant que l’intention du réalisateur était de « l’embarrasser » et de « prendre la domination » sur elle.

Après avoir fait ce qu’on lui avait demandé, elle a ensuite déclaré que le réalisateur avait fait un commentaire sarcastique devant la salle en lui disant : « ‘Oof, revenons au scénario !’ » REUTERS

Kendrick a qualifié ce moment de « mouvement de pouvoir très spécifique », affirmant que l’intention du réalisateur était de « l’embarrasser » et de « prendre la domination » sur elle. AFP via Getty Images

« C’était vraiment dégueulasse », a ajouté Kendrick, qui a récemment fait ses débuts en tant que réalisatrice et a joué dans « Woman of the Hour » de Netflix.

Malgré les commentaires grossiers de la réalisatrice sur sa scène improvisée, le moment a fini par figurer dans une bande-annonce du film.

« Et puis ce que j’ai amélioré s’est retrouvé dans la bande-annonce », a déclaré Kendrick sur le podcast. « Alors, va te faire foutre! »

Dans son nouveau film, Kendrick incarne Cheryl Bradshaw – une femme sans méfiance qui s’est retrouvée avec le tueur en série Rodney Alcala après avoir tous deux joué dans un épisode de « The Dating Game ».

Le film est basé sur l’histoire vraie d’Alcala, qui fut plus tard reconnu comme le tueur du jeu de rencontres.

La star de « Pitch Perfect » a récemment fait ses débuts en tant que réalisatrice dans « Woman of the Hour » de Netflix. Avec l’aimable autorisation de la collection Everett

Kendrick joue également dans le film le rôle de Cheryl Bradshaw, une femme sans méfiance qui s’est retrouvée avec le tueur en série Rodney Alcala après leur apparition dans l’émission « The Dating Game ». Avec l’aimable autorisation de la collection Everett

Alcala, interprété par Daniel Zovatto dans le film, a été arrêté en 1979. La police l’a associé à au moins sept décès de femmes, mais il aurait tué jusqu’à 130 personnes.

Il a été reconnu coupable du meurtre de quatre femmes et d’une fillette de 12 ans, mais a plaidé non coupable. Alcala a été condamné à mort et est décédé le 24 juillet 2021 de causes naturelles à 77 ans alors qu’il se trouvait dans le couloir de la mort en Californie.

« La Femme de l’heure » est actuellement disponible en streaming sur Netflix.