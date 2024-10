Anna Kendrick a fait don du salaire de la « Femme de l’heure » à une œuvre caritative

Anna Kendrick a révélé lors d’une interview sur le podcast « Crime Junkie AF » qu’elle n’avait pas gagné d’argent en réalisant « Woman of the Hour » parce qu’elle avait fait don de son salaire à RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network) et au National Center for Victims of. Crime violent. Ces organisations sont deux des principales organisations à but non lucratif du pays qui soutiennent les survivants d’abus et de violences sexuels.

« Cela n’a jamais été une entreprise lucrative pour moi », a déclaré Kendrick. « Finalement, Netflix a acheté le film. Mais ce n’est que la semaine précédente [the movie’s premiere at] TIFF où je me suis dit : « Oh, le film va rapporter de l’argent ». Je me suis posé la question : « Est-ce que vous vous sentez dégoûté à ce sujet ? » Et je l’ai fait.

« Donc, je ne gagne pas d’argent avec le film », a-t-elle poursuivi. « L’argent va – ou est allé à – RAINN et au Centre national pour les victimes de crimes violents. C’était le moins que je pouvais faire.

« Nous sommes très reconnaissants envers Anna Kendrick pour son soutien à RAINN et à tous les survivants, et pour avoir été une conteuse compatissante lorsqu’il s’agit de sensibiliser la population à la violence sexuelle », a déclaré Scott Berkowitz, fondateur et président de RAINN. «Son don nous aidera à continuer à fournir une assistance gratuite 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via la ligne d’assistance nationale contre les agressions sexuelles de RAINN.»

Kendrick a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec « Woman of the Hour », qui raconte l’histoire vraie du tueur en série Rodney Alcala (joué par Daniel Zovatto) et son apparition en 1978 dans « The Dating Game » au milieu de sa tuerie. Alcala a été envoyé en prison pour avoir commis cinq meurtres, même si l’on pense qu’il est à l’origine du meurtre de plus de 120 personnes au total. Le film comprend plusieurs scènes dans lesquelles Alcala s’attaque et assassine des jeunes femmes. Kendrick joue dans le film en tant que candidate à « The Dating Game » Sheryl Bradshaw.

Compte tenu du sujet du film, Kendrick s’est sentie « dégoûtante » de gagner de l’argent avec ce film et a décidé de reverser ses bénéfices à des organisations de lutte contre les agressions sexuelles. Variété a confirmé que Kendrick avait fait don de tous les cachets qu’elle avait gagnés en tant que réalisatrice, star et productrice exécutive du film.

Dans une déclaration à Variété, le Centre national pour les victimes d’actes criminels et sa PDG Renée Williams ont déclaré qu’ils étaient « ravis d’apprendre le don d’Anna, à la fois pour notre organisation et nos amis de RAINN, et touchés par son soutien ».

« Dans un monde où le vrai genre policier donne souvent du sensationnalisme à la tragédie, le travail d’Anna dans « Woman of the Hour » s’impose comme un phare de compassion et de leadership », a poursuivi l’organisation. « En plaidant pour une approche centrée sur la victime, elle contribue à remodeler les récits qui donnent la priorité à la dignité des personnes touchées par la criminalité. Son engagement à valoriser les histoires de survivants nous rappelle que derrière chaque statistique et chaque véritable « histoire » de crime se cache un être humain avec une histoire puissante à raconter. Le soutien d’Anna envoie un message fort selon lequel nous pouvons nous attaquer aux dures vérités tout en honorant les expériences des victimes et des survivants. Il s’agit de créer une culture qui écoute, valide et responsabilise ceux qui ont traversé des souffrances inimaginables.

Kenrick a déjà dit Variété que « chaque instant du film est en quelque sorte le reflet de ma propre terreur ».

« Je ne pense pas que ce soit un accident si j’ai répondu à ce scénario à un moment où je venais de vivre quelque chose de vraiment dévastateur et traumatisant et qui a vraiment changé ma vision du monde », a-t-elle ajouté, faisant référence à ses propres expériences de violence psychologique.

« La Femme de l’heure » est désormais diffusée sur Netflix. Regardez l’interview complète de Kendrick sur le podcast « Crime Junkie AF » dans la vidéo ci-dessous.

Angélique Jackson a contribué à ce rapport.