Anna Kendrick a fait don des bénéfices de la « Femme de l’heure » à une œuvre caritative

Actrice nominée aux Oscars et Femme de l’heure La réalisatrice Anna Kendrick a révélé qu’elle avait fait don des bénéfices de la vente de son premier long métrage à deux associations caritatives différentes, après s’être sentie « dégoutée » à l’idée de réaliser des gains financiers pour son travail sur le nouveau film Netflix sur un tueur en série réel.

L’homme de 39 ans Dans l’air et Pitch parfait la star a récemment déclaré au AF accro au crime podcast qu’elle se sentait en conflit sur « certaines questions éthiques valables autour du vrai crime » lorsqu’elle discutait du film, et qu’elle n’avait jamais eu l’intention que le film soit « une entreprise lucrative » pour elle. Elle a déclaré qu’elle n’avait même pas envisagé cette perspective avant la présentation du film au Festival international du film de Toronto en 2023.

« Finalement, Netflix a acheté le film. Mais ce n’est que la semaine précédant le TIFF que j’ai pensé, oh, le film allait rapporter de l’argent », a poursuivi Kendrick. « Nous avons à peine respecté la date limite pour entrer au TIFF, puis c’était comme si de l’argent allait s’échanger des mains. Je me suis posé la question suivante : ‘Vous sentez-vous dégoûtant à ce sujet ?’ Et je l’ai fait. »

Anna Kendrick dans « Femme de l’heure ».

Kendrick a souligné qu’elle « ne gagnait pas d’argent avec le film » et que « l’argent était allé à RAINN et au Centre national pour les victimes ». [of Crimes] ».

La star a déclaré que le sujet restait un « domaine compliqué », même si donner l’argent qu’elle aurait empoché grâce au film « semblait être la moindre des choses que je devrais faire » après avoir dramatisé des événements de la vie réelle.

Lorsqu’on l’a contacté pour commenter, un porte-parole du Réseau national sur le viol, les abus et l’inceste a fourni : Divertissement hebdomadaire avec une déclaration par courrier électronique de Scott Berkowitz, fondateur et président de l’organisation.

« Nous sommes très reconnaissants envers Anna Kendrick pour son soutien à RAINN et à tous les survivants, et pour avoir été une conteuse compatissante lorsqu’il s’agit de sensibiliser la population à la violence sexuelle », indique le communiqué. « Son don nous aidera à continuer à fournir gratuitement, Assistance 24h/24 et 7j/7 via la ligne d’assistance nationale contre les agressions sexuelles de RAINN. »

Un représentant de Kendrick a également confirmé à EW que l’actrice avait fait un don aux deux associations caritatives dont elle avait parlé lors de l’émission. AF accro au crime podcast.

La première sortie de Kendrick en tant que réalisateur-star s’est avérée être populaire, puisque le film a atteint la première place du classement des streaming de Netflix après sa sortie plus tôt en octobre. Le film suit l’histoire vraie et troublante d’un tueur en série nommé Rodney Alcala, apparu dans un épisode de 1978 de Le jeu de rencontres au milieu de ses crimes.



Femme de l’heure est maintenant diffusé sur Netflix.