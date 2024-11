Anna Kendrick a fait don de la totalité des bénéfices du film Netflix à une œuvre caritative, car cela la faisait se sentir « dégoûtante »

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Des droits reproductifs au changement climatique en passant par la Big Tech, The Independent est sur le terrain lorsque l’histoire se développe. Qu’il s’agisse d’enquêter sur les finances du PAC pro-Trump d’Elon Musk ou de produire notre dernier documentaire, « The A Word », qui met en lumière les femmes américaines qui luttent pour leurs droits reproductifs, nous savons à quel point il est important d’analyser les faits à partir du messagerie. À un moment aussi critique de l’histoire des États-Unis, nous avons besoin de journalistes sur le terrain. Votre don nous permet de continuer à envoyer des journalistes parler des deux côtés de l’histoire. The Independent jouit de la confiance des Américains de tout le spectre politique. Et contrairement à de nombreux autres médias de qualité, nous choisissons de ne pas exclure les Américains de nos reportages et analyses avec des paywalls. Nous pensons qu’un journalisme de qualité devrait être accessible à tous, payé par ceux qui en ont les moyens. Votre soutien fait toute la différence. Fermer En savoir plus

Anna Kendrick a révélé qu’elle avait fait don de tout l’argent qu’elle gagnait Femme de l’heure à la charité.

Le Pitch parfait L’actrice de 39 ans a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le nouveau film de Netflix, qui tourne autour d’une série de meurtres commis par Rodney Alcala, un prédateur au langage doux qui a charmé au moins huit jeunes femmes dans les années 70, les a prises en photo, puis les a assassinées. La véritable étendue des crimes d’Alcala est inconnue – certains suggèrent qu’il pourrait être responsable de 130 meurtres.

Le film de Kendrick se concentre principalement sur un épisode surréaliste de la folie d’Alcala : son apparition en 1978 dans la série télévisée américaine. Le jeu de rencontresoù il était l’un des trois célibataires tentant de courtiser une jeune femme nommée Cheryl, interprétée par Kendrick.

S’exprimant sur le AF accro au crime podcast, Kendrick a déclaré à propos du projet : « Cela n’a jamais été une entreprise lucrative pour moi.

« Finalement, Netflix a acheté le film. Mais ce n’est que la semaine avant le TIFF [Toronto International Film Festival] que je me suis dit : « Oh, ce film va rapporter de l’argent. »

Le Alice, chérie La star a admis que c’est à ce moment-là que sa conscience a commencé à intervenir. « Je me suis posé la question : « Est-ce que vous vous sentez dégoûté à propos de ça ? Et je l’ai fait », a-t-elle déclaré.

ouvrir l’image dans la galerie Anna Kendrick et Daniel Zovatto dans « Femme de l’heure » ( Netflix )

« Donc, je ne gagne pas d’argent avec le film. L’argent va – ou est allé à – RAINN et au Centre national pour les victimes de crimes violents », a poursuivi Kendrick, faisant référence à deux des plus grandes organisations à but non lucratif d’agression sexuelle en Amérique.

« C’était le moins que je pouvais faire. »

Kendrick a reçu de nombreux éloges de la part des fans sur X/Twitter pour avoir fait don des bénéfices de Femme de l’heure. « C’est le genre de comportement dont nous avons besoin de la part des célébrités qui choisissent de faire face à des intrigues délicates et traumatisantes », a écrit une personne sur X/Twitter.

« Chaque véritable documentaire policier, film, émission de télévision, etc. devrait faire cela. Anna établit le plan », a affirmé un autre.

En 2022, Kendrick a commencé à parler publiquement de sa relation avec un homme qu’elle a décrit comme « à toutes fins utiles mon mari ». Ils ont été ensemble pendant un peu plus de six ans, au cours desquels – selon elle – elle a été victime de « violences émotionnelles et psychologiques ».

En raison des thèmes de Femme de l’heure et ceux de son dernier film, Alice, chérie – à propos d’une femme dans une relation abusive – Kendrick a admis L’Indépendant ça a été difficile de promouvoir les films sans parler aussi de sa vie privée.

ouvrir l’image dans la galerie Tony Hale, Kendrick et Zovatto dans « Femme de l’heure » ( Netflix )

« Pendant une seconde, j’ai pensé que les interviews pour ce film impliqueraient simplement qu’on me pose des questions sur chaque membre du casting et de l’équipe, et j’en parlerais simplement », a-t-elle déclaré. « Mais jusqu’à présent, personne ne m’a posé de questions sur l’équipe son.

À propos des abus, Kendrick a ajouté : « Parfois, la chose la plus tortueuse n’est pas seulement le manque de respect ou les mauvais traitements, mais le fait que tout le monde agit comme si rien ne se produisait. Ce qui vous convainc alors que quelque chose ne se passe pas.

« Cela vous amène à vous demander si vous inventez tout cela, si vous êtes paranoïaque ou trop sensible », a-t-elle poursuivi. Vous avez l’air fou. Vous êtes licencié. « Il a enlevé tes cheveux de ton épaule, ce n’est rien. »

« Et pourtant, quand on y est, on sent la menace qui plane dans la pièce. »

