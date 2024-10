Anna Kalinskaya contre Anastasia Potapova : choix et pronostics

Prédiction publiée le 14/10/24 à 20h38

par Lou Aguila



|

Modifié le 14/10/24

à 20h40



dans

Choix de tennis

Anna Kalinskaya aura un chemin beaucoup plus large vers les tours de championnat de l’Open de Ningbo car elle cherche à profiter de l’absence de grosses frappeuses comme Aryna Sabalenka et Coco Gauff lors de ce tournoi WTA 500. Elle débutera par un duel au premier tour contre Anastasia Potapova. Kalinskaya a reçu la tête de série n°7 en raison de son classement n°12 sur le circuit WTA. Après avoir terminé au troisième tour de l’US Open, la Russe a ouvert la partie asiatique de la tournée avec des victoires consécutives en trois sets contre les Américaines Hailey Baptiste 3-6 7-6(2) 7-6(5) et Peyton Stearns 3-6 6-3 3-1 retraité. Cependant, Kalinskaya a raté une occasion d’atteindre les quarts de finale de l’Open de Chine lorsqu’elle a été contrariée par la qualifiée ukrainienne Yuliia Starodubtseva 7-5 6-0 en huitièmes de finale. Kalinskaya a eu un passage beaucoup plus court à l’Open de Wuhan, où elle a perdu un 6-4 6-7(2) Défaite 6-1 contre Ekaterina Alexandrova au deuxième tour. Pendant ce temps, Potapova vient de vivre une campagne asiatique oubliée après des éliminations précoces à Pékin et Wuhan. La Russe s’est inclinée face à Greetje Minnen 7-5 2-6 6-4 au deuxième tour de l’Open de Chine et à Jessica Pegula au même tour 6-2 2-0 (retombée à l’Open de Wuhan).