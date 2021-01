Les PUNTERS ont attendu très longtemps le retour du drame policier tendu Marcella et ils seront bien récompensés par un épisode de première à la dynamite.

Marcella revient avec sa troisième saison ce soir sur ITV alors que les téléspectateurs britanniques ont dû attendre plus de six mois pour la série après sa sortie dans le monde en 2020.

Mais l’attente en vaudra vraiment la peine quand ils verront une Marcella plus audacieuse qui a transformé non seulement ses cheveux bruns, mais toute sa personnalité.

La troisième série du drame policier noir s’ouvre sur un rapide retour en arrière à la fin de la saison deux.

Nous voyons Marcella tirer sur son patron Rav et simuler sa propre mort avant de s’évader.

C’est un moyen pratique de récapituler rapidement où nous avons vu Marcella pour la dernière fois, mais aussi de nous rappeler le SSPT complexe dont elle souffre à la suite du meurtre accidentel de sa propre petite fille.

Ensuite, la scène est établie que Marcella a déménagé à Belfast avec un nouveau look – un carré ondulé blond platine frappant.

À proximité, un domaine pauvre regorge de trafics de drogue et d’adolescents au bord d’une vie pleine de délits mineurs.

Mais Marcella semble bien se débrouiller pour elle-même, qui s’appelle Keira.

Elle sort avec un homme d’affaires bien à faire nommé Lawrence depuis 10 mois, qui lui donne un étincelant géant d’une bague en diamant, mais ce n’est qu’un engagement « si elle le veut ».

Marcella dit maladroitement « nous ne pouvons pas nous marier » et les téléspectateurs se souviendront qu’elle doit probablement éviter de faire quoi que ce soit d’officiel puisqu’elle prétend être quelqu’un d’autre.

Le couple part ensuite dîner – avec Marcella / Keira portant une superbe combinaison en velours et des compensées assorties, ce qu’elle tient à dire à quel point ils sont maladroits.

Elle a subi une transformation très chic et regarde les mondes loin des téléspectateurs de Marcella qui ont appris à savoir, ce qui a peut-être été nécessaire pour infiltrer la famille criminelle de Belfast.

La scène suivante présente aux téléspectateurs la famille Maguire et leur dîner est chargé de jugement et de pression, dirigé par la matriarche, Katherine.

Elle est rejointe par son fils Finn, Keira / Marcella, Lawrence, sa fille très enceinte Stacey et ne peut rien faire de bien son gendre, Bobby.

Pendant le dîner tendu, Bobby reçoit un appel téléphonique vraisemblablement au sujet de la découverte de 10 réfugiés morts trouvés dans un conteneur d’expédition.

Il est apparemment « responsable des quais » dans le cadre des opérations louches de la famille et part enquêter.

Alors que Lawrence et Keira partent, Finn les invite à se promener dans l’immense domaine où son laquais, Connor, tire sur Lawrence dans la tête en aspergeant Keira dans son sang.

Elle s’éloigne calmement et il se rend compte qu’elle a informé la famille que Lawrence avait écumé les livres.

Finn insiste pour qu’elle emménage avec lui et Katherine pour garder un œil sur elle, et elle ne peut même pas aller chez le «médecin» sans que Connor ne la conduise.

Elle parvient à s’éloigner de lui et rencontre son patron – Frank, dont on ne sait pas s’il est policier ou non – à qui elle rapporte les informations qu’elle a recueillies sur la famille.

Il la met en garde contre le fait de vivre avec la famille tordue, mais elle insiste sur le fait que c’est le seul moyen de savoir ce qu’ils font et il dit qu’il va « remonter la chaîne ».

Keira a ensuite été chargée de conduire Katherine à l’ouverture d’un nouveau domaine du conseil que la famille a aidé à payer et est clairement une rue pour démontrer à quel point elle est aimée et connectée parmi le « peuple ».

Mais les choses tournent mal lorsque le nouveau maire « déclare la guerre » lors de son discours sur les Maguires et leurs comportements criminels.

Pendant ce temps, Bobby est à Londres en boîte de nuit en train de dénigrer la tête du fils du ministre des Affaires étrangères avec une bouteille de champagne et nous voyons Rav pour la première fois chargé d’enquêter sur le meurtre.

Ce n’est qu’à la toute fin de l’épisode que nous apprenons pourquoi Keira a peut-être trahi Lawrence et c’est parce qu’elle est en fait en couple avec Finn.

Alors qu’ils se reconnectent pour une baise sexy, Connor les regarde d’un air effrayant depuis un trou creusé dans le plafond.

Le premier épisode captivant laisse certainement beaucoup de questions nécessitant des réponses, telles que pour qui travaille Marcella / Keira, comment Rav a-t-il survécu à sa blessure par balle et que fait exactement la famille Maguire?

La troisième série de Marcella sera diffusée ce soir sur ITV à 21 heures, tous les épisodes devenant ensuite disponibles sur ITV Hub.