Anna Friel a parlé de l’effet du verrouillage dû au coronavirus sur sa relation.

L’actrice de 44 ans, qui est devenue célèbre sous le nom de Beth Jordache dans Brookside de Channel 4, a déclaré que sa relation de quatre ans s’était rompue dans les deux semaines suivant leur obligation de passer tout leur temps ensemble.

Cela est venu après que l’actrice lauréate d’un prix Emmy eut prédit que beaucoup de couples ne dureraient pas le verrouillage en raison de nouveaux stress et tensions qui leur seraient imposés.

S’adressant au magazine, Anna a révélé: « Une relation dans laquelle j’étais depuis quatre ans s’est rompue après environ les deux premières semaines … »

Elle a poursuivi en disant qu’ils sont rapidement devenus une victime émotionnelle de la pandémie.







(Image: annafriel / Instagram)



Anna a poursuivi: « Quand nous sommes allés en lock-out, je me souviens avoir pensé: » Dieu, il va y avoir tellement de gens qui se séparent pendant cela. «

«Bien que j’aime garder ma vie privée incroyablement privée, je pense qu’il y aura tellement de retombées à la fin de tout cela qu’il est important de dire: ‘Je suis humain, cela nous arrive à tous et c’est difficile. ‘ »

Bien qu’Anna ne nomme pas son ancien partenaire, elle a été liée au caporal-major régimentaire Mark Jaworski, âgé de 42 ans.

Il a été rapporté qu’ils étaient ensemble depuis leur rencontre lors d’un dîner de charité à Windsor, en 2018.

Jaworski a servi avec le Life Guards Regiment of the Household Cavalry à Combermere Barracks à Windsor, qui comptait les princes William et Harry comme membres de sa section Blues and Royals.

Il forme maintenant des recrues au centre de formation de l’armée à Pirbright, dans le Surrey.







(Image: Dave Benett / Getty Images)



Anna a déclaré qu’elle avait passé du temps pendant le confinement à réfléchir sur sa vie à la maison avec sa fille Gracie, âgée de 15 ans, de sa relation avec l’acteur David Thewlis.

Elle a poursuivi: « Peut-être que je suis plus réfléchie parce que vous n’avez normalement pas le temps de vous arrêter et d’analyser ces choses. Vous continuez simplement à bouger.

«Maintenant, vous pouvez vraiment trop réfléchir, donc rien ne se sent sans souci.

« Même si vous êtes en couple, certains de mes amis souffrent toujours d’une extrême solitude parce qu’ils sont habitués à une vie chargée. »

Elle a également fait part de ses inquiétudes concernant le départ de sa fille à la première occasion, alors que son 16e anniversaire approche.

Anna a déclaré: « Je redoute ça. J’ai quitté la maison à 16 ans.

« Je plaisante toujours avec Gracie: » Maman va te trouver une maison et je vais vivre dans le jardin. Je peux aider avec les petits-enfants. « »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.