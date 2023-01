Anna Faris se met nue pour la prochaine publicité du Super Bowl 2023

Anna Faris et quelques avocats mûrs sont les vedettes d’une prochaine publicité du Super Bowl LVII.

L’actrice, 46 ans, passe pratiquement au commando dans la publicité pour Avocats du Mexique, habillée à l’image d’Eve du jardin d’Eden.

“Quand j’ai réalisé que la garde-robe de ma caravane était un tout petit string et ces trucs de soutien-gorge en forme de gelée, je suppose que ce ne sont que des cache-tétons, je me suis dit, d’accord, c’est à quoi ma belle journée va ressembler genre”, a-t-elle déclaré à PEOPLE avant la sortie du teaser.

“Je me sentais vraiment fier d’être un peu à cet endroit de la vie où je pouvais passer beaucoup de temps à me sentir modeste et peu sûr de lui, ou je l’adoptais simplement.”

“Il y avait aussi beaucoup d’autres jeunes très belles personnes vêtues de manière minimale. Et j’ai juste pensé, j’accepte juste que c’est juste génial. Nous sommes juste dans le jardin d’Eden, qui est magnifique”, l’ancienne “Maman ” a expliqué la star.

“Ils ont créé le plus beau décor, et nous étions tous dedans ensemble.”

Dans le teaser de la publicité, filmée à Mexico, les fans peuvent voir Faris tenir deux moitiés d’un avocat illuminé, comme le proclame le narrateur, “Un fruit, avec la capacité de tout améliorer”.

Bien qu’à peine vêtue, la poitrine de Faris est recouverte de mèches blondes pulpeuses. L’actrice a expliqué qu’elle était capable de “trouver de la sécurité dans l’énorme quantité de cheveux” qu’elle portait.

L’ex de Chris Pratt a plaisanté sur tout le pouvoir que cela lui a donné, en disant : “C’était libérateur – pour la première fois de ma vie, je me suis dit : ‘Peut-être que je pourrais faire partie d’une colonie de nudistes si je prends tous les cheveux avec moi.’ “

Dans un communiqué de presse pour la publicité, Faris a expliqué pourquoi elle était si excitée de jouer dans cette publicité particulière, attribuant son amour pour le fruit.

“Je suis tellement excitée de jouer dans ma première publicité Big Game”, a-t-elle déclaré. “Travailler avec Avocados From Mexico était la solution idéale car je peux promouvoir – et manger – un produit que j’aime vraiment. J’ai hâte que le reste du monde voie le monde incroyable du bien que nous avons imaginé.”

La publicité a été réalisée par Bryan Buckley et créée par l’agence LERMA.

Faris et Pratt se sont séparés en 2017 après huit ans de mariage. Ils partagent un fils ensemble, Jack.