Anna Faris est topless dans les avocats de la publicité mexicaine du Super Bowl – Hollywood Life

Crédit d’image : Avocats du Mexique

Il y a beaucoup de pouvoir à l’intérieur de l’humble avocat. Un avocat contient plus de potassium qu’une banane, est une bonne source de nutriments essentiels et de fibres, selon CNN, et est assez délicieux (pour quiconque a déjà apprécié le guacamole.) L’avocat peut également changer le cours de l’histoire humaine, comme on le voit dans le premier aperçu de la publicité d’Avocados From Mexico pour le Super Bowl LVII. Dans la bande-annonce, Anna Faris – comme Eve de l’histoire de la Bible chrétienne – erre dans le jardin d’Eden vêtue uniquement de son costume d’anniversaire. Bientôt, cela devient le jardin des mangeurs lorsqu’elle creuse dans un avocat.

«Depuis le début des temps», dit le narrateur hors écran, «il y a eu un fruit qui a eu le pouvoir de changer le monde. Un fruit, qui peut changer l’histoire, avec une petite bouchée. Un fruit, avec la capacité de tout améliorer.

Anna, 46 ans, a déclaré que c’était “libérateur” de poser nue pour cette publicité en parlant à PERSONNES à propos du tournage. “Quand j’ai réalisé que la garde-robe de ma caravane était un tout petit string et ces trucs de soutien-gorge en forme de gelée, je suppose que ce ne sont que des cache-tétons, je me suis dit, d’accord, c’est à quoi ma belle journée va ressembler comme », dit-elle. “Je me sentais vraiment fier d’être un peu à cet endroit de la vie où je pouvais passer beaucoup de temps à me sentir modeste et peu sûr, ou je l’adoptais simplement.”

Anna a également déclaré qu’elle avait trouvé “la sécurité dans la quantité massive de cheveux” qu’elle portait pour le tournage. «Il y avait aussi beaucoup d’autres jeunes très belles personnes vêtues de façon minimale. Et j’ai juste pensé, j’accepte juste que c’est juste génial. Nous sommes juste dans le jardin d’Eden, qui est magnifique », a-t-elle déclaré à propos du tournage. “Ils ont créé le plus beau décor, et nous étions tous dedans ensemble.”

Lerma a créé le spot Avocados From Mexico, que Bryan Buckley a réalisé. La publicité aidera à soutenir la nouvelle campagne de marketing 360 de la marque conçue pour célébrer la façon dont les avocats du Mexique améliorent tout. Cela inclut votre cuisine, car Avocados From Mexico s’est associé à Pantone Color Institute pour lancer la couleur de la marque Avocados From Mexico.

Ils ont également créé la nouvelle ligne d’accessoires pour la maison et la cuisine Avocado Glow pour les divertissements Big Game. Qui ne voudrait pas regarder le Big Game avec un coussin Avocado Glow, ou servir des frites et du guac avec un plateau de service Avacado Glow ? Peut-être que s’ils fabriquent un bikini Avocado Glow, Anna n’aura pas à se promener nue ?

