Anna Faris, 46 ans, se déshabille pour la publicité du Super Bowl, qualifie l’expérience de “passionnante”

Anna Faris prouve qu’il y a une première fois à tout, y compris se mettre nue dans une publicité pour le Super Bowl LVII.

L’actrice de 46 ans s’ouvre sur sa publicité risquée pour Avocados from Mexico, une organisation à but non lucratif qui fait la promotion du fruit populaire, lors d’une apparition dans “Today”.

Lorsqu’on a demandé à Faris pendant l’interview comment c’était de recevoir l’appel pour jouer dans la publicité, elle a répondu “C’était passionnant”, surtout parce qu’elle n’a même jamais fait de publicité.

“Pour que ce soit une publicité du Super Bowl, c’est comme un de ces moments de vengeance au lycée”, a plaisanté Faris.

Elle a détaillé comment le projet Avocats du Mexique s’est concrétisé, car l’entreprise alimentaire voulait qu’elle dépeigne Eve dans une tournure unique de l’histoire biblique classique.

“Notre publicité raconte l’histoire de ce qui se passerait si Eve prenait une bouchée d’avocat au lieu d’une pomme”, a expliqué Faris.

Tout en posant principalement nue tout au long de la publicité, Faris a déclaré que sa garde-robe sur le plateau pour couvrir la nudité était composée de gelée, et elle a avoué qu’à la fin de la journée, sa tenue “devenait un peu rude”.

“J’adore qu’Avocado du Mexique ait voulu embaucher une Eve de 46 ans”, a-t-elle dit en riant.

L’actrice de “Mom” a noté qu’elle avait pensé au processus de nu et avait décidé de ne pas s’opposer au concept.

“Je pouvais soit me battre contre ça toute la journée et me sentir modeste et genre” ahh, dissimuler “, mais je n’avais pas l’impression qu’Eve le ferait jamais … c’est une innocente”, a-t-elle expliqué, ajoutant “Tout est une méthode d’acteur!”

Lors du premier aperçu exclusif de la publicité du Super Bowl, on voit Faris entrer dans le jardin d’Eden en train de prendre une bouchée d’avocat complètement nue, avec ses mèches blondes drapées sur son corps.

Un Adam nu apparaît à l’écran au milieu du chaos tandis que Faris reçoit le fruit d’une créature qui lui assure que le produit “rendra tout meilleur”.

La publicité avance rapidement jusqu’à nos jours à New York, où les avocats sont exposés dans des jumbotrons et mis en valeur de manière moderne.

La publicité scandaleuse se termine avec Faris dégustant une bouchée d’avocat du Mexique dans un cadre joyeux avec la Statue de la Liberté.

“C’était vraiment vivant, toute la journée”, a fièrement fait remarquer Faris à propos de sa publicité pour le Super Bowl.

Elle a souligné que le réalisateur, Bryan Buckley, est le “roi des publicités du Super Bowl” et a déclaré qu’il était “incroyable” de travailler avec lui.

Faris a qualifié Buckley de “génie” et a même décidé de lui tricoter un chapeau dans une tentative de plaisanterie pour le convaincre d’utiliser “les prises amusantes, ou du moins attrayantes”.

Dans un communiqué de presse pour la publicité, Faris a expliqué pourquoi elle était si excitée de jouer dans cette publicité particulière, attribuant son amour pour le fruit.

“Je suis tellement excitée de jouer dans ma première publicité Big Game”, a-t-elle déclaré. “Travailler avec Avocados From Mexico était la solution idéale car je peux promouvoir – et manger – un produit que j’aime vraiment. J’ai hâte que le reste du monde voie le monde incroyable du bien que nous avons imaginé.”