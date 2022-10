Anna Faivre est l’élève du mois de septembre de Polo High School – Shaw Local

Ana Faivre est une lycéenne de 17 ans au Polo High School. Ses parents sont Andy et Amanda Faivre. Cole Faivre et Avery Faivre sont ses frères et sœurs. Elle vient de Polo.

Quelle classe trouvez-vous vraiment engageante et pourquoi ?

Bien que je ne sois plus dans la classe, la physique a été de loin la classe la plus engageante pour moi. Même si le sujet n’est pas des plus faciles, l’enseignante, Gina Cole, en a fait une expérience d’apprentissage amusante et a offert de l’aide chaque fois que c’était nécessaire.

Les élèves de la classe ont également contribué à l’expérience. Tout au long de l’année, nous avons participé à des projets amusants comme la construction de ponts et la création de notre propre machine Rube Goldberg. C’est définitivement une classe que je recommanderais de prendre.

Quels sont vos projets de carrière et post-diplôme ?

Après le lycée, je prévois d’aller à l’université Butler ou à l’université Drake pour étudier la pharmacie et peut-être les affaires.

Pendant que je suis à l’université, j’espère pouvoir participer à une sorte de programme d’études à l’étranger parce que j’aimerais vraiment avoir l’occasion de voir beaucoup plus de monde.

Quelles sont vos deux activités parascolaires préférées ?

Il faudrait que ce soit le golf et la FFA. J’ai eu le privilège de jouer au golf avec mon meilleur ami au cours des dernières années et j’en ai apprécié chaque minute. Le golf m’a beaucoup appris sur l’intégrité et l’honnêteté, ainsi que sur la patience et la gestion de la frustration. Bien qu’il y ait eu de nombreuses fois où le golf n’était pas très facile, mentalement ou physiquement, je suis toujours reconnaissant de l’expérience que cela m’a apportée et des leçons qu’il m’a apprises.

FFA m’a donné diverses opportunités qui m’ont aidé à préparer mon avenir après le lycée. Grâce à FFA, j’ai pu développer mes compétences en leadership et en communication, rencontrer beaucoup de nouvelles personnes, accroître les liens que j’ai avec mes amis impliqués dans FFA et réaliser un nouveau passe-temps qui me passionne beaucoup, qui est l’apiculture !

Veuillez partager un moment, un événement de groupe ou une activité à l’école qui a été significatif ou mémorable.

Entendre la célèbre histoire de poulet de M. Jones. Bien que je ne me souvienne pas de tous les détails, il a passé trois ans à nous raconter comment, lorsque nous étions sur le point de terminer la huitième année, il le partagerait avec nous. L’histoire en elle-même était très drôle et inattendue, c’est donc un souvenir qui m’a toujours marqué.

Quel est votre espoir pour l’avenir ?

J’espère avoir un travail qui me plaise vraiment, quel qu’il soit, vivre dans un domaine intéressant dont je ne m’ennuierai probablement pas et pouvoir voyager dans le monde entier.

