ANNA Duggar a partagé une photo de ses enfants lisant la Bible dans leur «entrepôt» à la maison alors que les fans soupçonnent qu’elle est enceinte de son septième bébé.

Les fans recherchent des indices sur ses réseaux sociaux pour voir si elle attend vraiment.

Anna, 32 ans, a emmené Instagram mardi pour partager la jolie photo alors que tous les enfants – Mackynzie, Michael, Marcus, Meredith, Mason et Maryella, qui n’a à peine un an – se sont blottis ensemble.

Avec l’image, la fière maman a partagé: «Aujourd’hui, le #ReadAcrossAmericaDay, nous nous sommes réunis pour lire le Livre de tous les livres, La Bible.

« Je prie chacun de nos enfants de développer un amour pour la lecture et de lire la Parole de Dieu – et de faire ce qu’elle dit! »

Les fans se demandent si Anna est actuellement enceinte d’elle et du septième enfant de Josh Duggar, car elle a été aperçue à plusieurs reprises avec une bosse de bébé.

L’épouse de l’aîné des enfants Duggar a partagé un selfie avec son histoire Instagram, ce qui a ajouté à la suspicion.

Souriant en faisant du shopping avec l’un de ses six enfants, la jeune maman a légendé son cliché: « Sortie shopping mère-fille … »

Le Comptant sur l’alun semblait avoir un visage plus enflé que la normale sur la photo, ce que les fans ont rapidement remarqué.

Un adepte curieux a partagé la photo sur Reddit, où ils ont écrit: « C’est à partir d’aujourd’hui. Son visage est aussi enflé qu’il l’est généralement dans ses grossesses. »

D’autres ont rapidement accepté, car plusieurs jumeaux spéculés pourraient être à l’horizon.

L’un d’eux a écrit: « Elle a l’air vraiment bouffie. Le numéro 7 est totalement en route. Je ne suis pas sûr des jumeaux, cependant.

« C’est sa 7ème grossesse, elle pourrait juste apparaître très tôt parce que son utérus n’essaye même plus. »

« Je suppose que ce sont aussi des jumeaux … » écrivit un autre, notant: « Anna a l’air bien plus enflée que d’habitude. »

Plus tôt ce mois-ci, la personnalité de la télévision est apparue enceinte dans une vidéo partagé de la fête d’anniversaire de Henry Duggar.

Pendant que Jessa filmait les enfants en train de manger des gâteaux et des bonbons, les fans ont remarqué une apparence ronde Anna en arrière-plan.

La maman de six enfants portait un haut à imprimé guépard accentuant sa silhouette tout en servant de la nourriture à la famille.

Beaucoup étaient convaincus que la native du sud de la Floride subissait une autre grossesse après avoir déjà fait allusion à l’idée avec son mari, Josh Duggar.

Le Compte Instagram sans boule de cristal a pris la vidéo avant qu’elle ne soit supprimée, révélant potentiellement la nouvelle.

Ils ont sous-titré le clip: « Jessa Seewald a peut-être accidentellement révélé un secret de famille. Elle a mis en ligne une vidéo de la fête d’anniversaire d’Henry.

«Puis elle l’a rapidement désinscrite et à la toute fin – une Anna Duggar à l’air très enceinte est en train de couper un gâteau à la crème glacée.

« Jessa n’a jamais mis en ligne de vidéo et n’en a pas encore répertorié une auparavant. »

Les fans se sont précipités vers les commentaires pour être d’accord, un partage: « Oh mon Dieu, elle est tellement prego. Comme des mois on dirait.

« Elle a dû avoir un prego des mois après le dernier. Ces Duggar ne seront jamais simplement pas prego. »

Un autre a écrit: « Oh mon Dieu, elle a l’air enceinte d’au moins six mois! C’est fou, elle est toujours annoncée peu de temps après avoir découvert! »

Comme Anna a été assez ouverte à propos de ses anciens bébés, beaucoup étaient curieux de savoir pourquoi «tout le secret entourant cette grossesse».

Josh a été retiré de l’émission TLC après que ses sœurs aient affirmé qu’il agressé cinq filles entre 2002 et 2003.

Malgré les allégations, Josh et Anna ont une pléthore d’enfants, dont Mackynzie, Michael, Marcus, Meredith, Mason et Maryella, qui a à peine un an.

En décembre, Anna arrêter les rumeurs de grossesse précédentes après avoir publié une photo de vacances avec sa famille.

« Non, pas enceinte, » partagea-t-elle avec un emoji aux yeux roulants.

Josh, sa femme et ses enfants vivent tous chez son père Jim Bob Duggarl’entrepôt de, comme The Sun l’a révélé en exclusivité, le joueur de 32 ans est toujours au chômage et passe le plus clair de son temps dans l’enceinte de ses parents.