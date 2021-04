Anna Duggar de COUNTING On s’est tenue à l’écart d’une nouvelle photo de famille, les fans spéculant qu’elle était enceinte de son septième enfant.

La femme de 32 ans partage déjà ses filles Mackynzie, 11 ans, Meredith, 5 ans, et Maryella, 1 an, et ses fils Michael, 9 ans, Marcus, 7 ans, et Mason, 3 ans. mari Josh.

Anna a passé une bonne nuit dehors avec sa famille, profitant de l’air frais et d’un foyer chaleureux.

La star de télé-réalité, qui les fans pensent être à nouveau enceinte, s’est assuré d’éviter d’être dans la photo de groupe qu’elle a partagée sur Instagram.

Au lieu de cela, certains de ses enfants ont souri pour la photo sans elle, certains assis sur des chaises et certains debout.

Elle a sous-titré la photo: «Clôture de la soirée en famille avec un feu de joie et un film en plein air dans le jardin de Jana «

Instagram

Les fans de Counting On spéculent que la star est enceinte de son septième enfant depuis quelques mois[/caption]

Sur son histoire Instagram, elle a partagé la même photo, ainsi qu’une courte vidéo du feu brûlant et de l’écran extérieur mis en place pour leur soirée de surveillance.

Après avoir vu tant de fans demander ce qu’ils regardaient, elle a répondu à l’un d’eux en écrivant: «Dick Van Dyke show «

Les fans sont convaincus depuis des mois qu’Anna est enceinte de son septième enfant, à la fois parce qu’elle évite certaines photos et la manière dont elle apparaît sur d’autres.

Le mois dernier, elle a fait une rare réapparition sur Comptant sur la saison 11 et les fans pensaient que la star de TLC était enceinte après qu’une série de photos ait semblé cacher la bosse en développement de la mère.

TLC

Elle a fait une rare apparition sur Counting On le mois dernier et sa chemise fluide a fait spéculer une fois de plus les fans sur une éventuelle grossesse.[/caption]

Instagram @susanna_keller

Lors de la douche de bébé de sa sœur Susanna Keller, elle s’est assurée de garder son estomac hors de la photo de groupe[/caption]

Anna a récemment assisté baby shower de sa soeur Susanna Keller, et elle portait un T-shirt noir et semblait cacher son ventre pendant le déjeuner.

Anna a également immergé tout son corps dans l’eau tout en traînant dans un bain à remous sur un balcon au bord de l’océan lors de l’événement.

«Chaque photo ne montre pas sa moitié inférieure. Def prego », a déclaré un adepte.

Un autre a convenu: « Anna est définitivement enceinte, elle porte du noir et son visage est bouffi. »

Plus tôt cette année, les fans pensaient que la personnalité de la télévision est apparue enceinte dans une vidéo partagé de la fête d’anniversaire de Henry Duggar.

Instagram @susanna_keller

Dans un autre cliché de groupe, elle avait sa silhouette immergée dans l’eau du bain à remous[/caption]





Pendant que Jessa filmait les enfants en train de manger des gâteaux et des bonbons, les fans ont remarqué une Anna ronde en arrière-plan.

En décembre, Anna arrêter les rumeurs de grossesse précédentes après avoir publié une photo de vacances avec sa famille.

Après qu’un fan a suggéré qu’elle pouvait s’attendre, elle a écrit: « pas enceinte. »

Instagram / @annaduggar

Anna et son mari Josh sont déjà parents de six enfants[/caption]