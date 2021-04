ANNA Duggar a révélé qu’elle était enceinte de son septième enfant.

La mère a annoncé qu’elle attendait une fille avec son mari Josh Duggar après des mois de spéculation de fans.

Anna Duggar / Instagram

Anna Duggar a annoncé qu’elle était enceinte de son septième enfant[/caption]

Anna Duggar / Instagram

Elle a également révélé que le bébé est une fille[/caption]

Le joueur de 32 ans a partagé la nouvelle dans un nouveau Post Instagram, qui comprenait une vidéo d’elle et Josh, 33 ans, ouvrant un parapluie alors que des confettis roses s’envolaient dans le cadre de la révélation du sexe.

Les six enfants du couple ont joyeusement fui derrière leurs parents alors que la famille grandissante célébrait le nouveau bébé.

Anna a écrit dans la légende: «C’est une FILLE !!!!!

«Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de notre septième bébé et nous avons hâte de la tenir dans nos bras cet automne!»

Elle a également inclus une photo de famille, qui montrait le couple et leurs enfants souriant joyeusement devant la caméra.

Anna et Josh se sont mariés en 2008.

Ils sont déjà les parents de filles Mackynzie, 11 ans, Meredith, 5 ans, et Maryella, 1 an, et fils Michael, 9 ans, Marcus, 7 ans, et Mason, 3 ans.