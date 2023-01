Anna Delvey taquine une nouvelle émission de téléréalité potentielle: exclusive – Hollywood Life

Voir la galerie





Tout le monde devrait être familier avec Anna Delvey, l’escroc qui a purgé une peine de prison pour avoir escroqué l’élite new-yorkaise en tant que fausse héritière allemande. Son histoire a été racontée dans le Shonda Rhimes mini-série scénarisée Inventer Annaqui reposait sur Jessica Presslerc’est New York article, “Peut-être qu’elle avait tellement d’argent qu’elle en a juste perdu la trace.” Anna est maintenant sortie de prison et la femme de 31 ans développe une émission de téléréalité sur sa vie avec son avocat, Duncan Lévin. Anna a taquiné ce qui l’attend pour son émission dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLa Vie.

“Je suis très heureuse de partager mes projets artistiques avec le public”, a déclaré l’ex-détenue, de son vrai nom Anna Sorokin, à HL. “J’apprécie l’énorme effusion de soutien que j’ai reçue”, a-t-elle ajouté.

Anna, qui a passé 4 ans en prison pour grand larcin, tentative de grand larcin et vol de services, a déclaré qu’elle se sentait “tellement chanceuse d’avoir l’opportunité pour les gens de voir le vrai moi” dans la prochaine émission. Quant à la façon dont ce projet va changer la vie d’Anna à l’avenir, elle nous a dit : « Ce sera formidable d’être en affaires et j’ai vraiment hâte de gagner ma vie en faisant quelque chose d’amour. »

Anna est née immigrante russe, mais elle a fait semblant d’être une héritière allemande avec un fonds en fiducie de 67 millions de dollars alors qu’elle trompait l’élite de Manhattan et escroquait des hôtels, des restaurants, un opérateur de jet privé et des banques d’environ 275 000 $ sur une période de 10 mois. Elle a été libérée de prison en février 2021 pour bonne conduite, mais six semaines plus tard, elle a été placée sous la garde de l’ICE pour avoir dépassé la durée de son visa. Elle a été libérée de la garde à vue de l’ICE en octobre 2022 avec l’aide de son avocat.

HollywoodLife s’est également entretenu avec l’avocat d’Anna, Duncan Levin, qui a expliqué pourquoi ce projet montrera plus de la vraie Anna que l’émission Netflix mettant en vedette le gagnant d’un Emmy Award. Julia Garnier dans le rôle principal. “En elle [Anna’s] cas, il y en a tellement qui avaient une mauvaise perception d’elle, ou du moins une perception très basée sur la série Netflix », a déclaré Duncan. “J’ai trouvé qu’Anna était une personne très complexe et talentueuse.”

Duncan nous a également parlé un peu du concept du prochain spectacle d’Anna. “Alors que la presse a qualifié le concept d’émission de téléréalité, il est susceptible de ressembler beaucoup plus à une émission d’art et de design qu’elle organise et dirige”, a-t-il expliqué. “Comme on peut l’imaginer, il y a plusieurs éléments émouvants dans les opportunités qu’Anna saisit et envisage.”

