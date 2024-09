Anna « Delvey » Sorokin s’exprime après la sortie dramatique de « Danse avec les stars »

Anna « Delvey » SorokinLe passage de d’escroc notoire de la haute société à danseuse de compétition s’est terminé brusquement mardi soir après son élimination au premier tour de « Dancing With the Stars » sur ABC.

Après son bref passage dans l’émission de télé-réalité, la criminelle condamnée a parlé exclusivement avec NBC News des réactions négatives qu’elle a subies lors de son casting – et de la façon sauvage dont elle a quitté la compétition.

« Je pense que la série m’a si évidemment utilisé pour faire grimper les audiences, qu’elle n’a jamais eu l’intention de me donner une chance de grandir et ne s’est souciée que de m’exploiter pour attirer l’attention », a écrit Sorokin dans un e-mail. «C’était un prédateur de leur part d’essayer [to] me font me sentir inadéquat et stupide alors que je m’améliore progressivement, mais ils ont choisi de l’ignorer.

Les représentants de « Danse avec les stars » n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires jeudi.

Sorokin a été reconnue coupable en 2019 d’avoir dupé des amis et des institutions financières pour des centaines de milliers de dollars tout en se faisant passer pour une héritière allemande. Ce mois-ci, alors que son dossier d’immigration est en cours pour avoir prolongé la durée de son visa, ABC a annoncé que Sorokin ferait partie des 13 personnalités de la culture pop à participer au spectacle de danse aux côtés de l’actrice Tori Spelling et des olympiens américains Ilona Maher et Stephen Nedoroscik.

Mardi soir, Sorokin et Spelling ont été éliminés après que Sorookin ait effectué une routine de pas rapide avec son partenaire Ezra Sosa – son moniteur de cheville délivré par le tribunal bien en vue – sur « Suddenly I See » de KT Tunstall. La semaine précédente, elle avait exécuté une danse cha-cha sur « Espresso » de Sabrina Carpenter et avait obtenu 18 points sur 30 possibles.

« J’avais l’impression que les téléspectateurs ou certains juges ne m’avaient jamais vraiment donné une chance équitable, étant donné leur score absurde », a déclaré Sorokin. « C’est censé être un concours de danse et non un concours de popularité. »

Par la suite, la co-animatrice de l’émission, Julianne Hough, a demandé ce que Sorokin retiendrait de cette expérience.

« Rien », a-t-elle répondu avant de rire.

La plaisanterie de Sorokin sur scène, ainsi que son aveu plus tard que sa partie préférée de la série était «se faire éliminer», est depuis devenu un mème viral et le dernier point de discussion dans les critiques visant ABC pour l’avoir choisie en premier lieu. Pour rejoindre l’émission, pour laquelle Sorokin a admis qu’elle était « hésitante », elle a dû obtenir la permission des services américains de l’immigration et des douanes pour concourir à Los Angeles, bien au-delà de son rayon d’assignation à résidence de 75 miles basé à New York.

Les téléspectateurs ont immédiatement exprimé leur indignation lorsque ABC a annoncé que «célèbre bracelet de cheville fashionista» apparaîtrait lors de la 33e saison de l’émission, exigeant que la chaîne « arrête de glorifier » un criminel. Maksim Chmerkovskiy, ancien élève et chorégraphe de « DWTS », l’a qualifiée de « menteuse professionnelle » et s’est moqué d’elle en train de danser sur un Podcast TMZ. Whoopi Goldberg, co-animateur de « The View », a déploré que Sorokin ait reçu «traitement spécial» du gouvernement pour rivaliser.

Sorokin a été libérée d’une prison de New York en février 2021, mais a été arrêtée des semaines plus tard par l’ICE pour avoir dépassé la durée de son visa, et est revenue en prison pour 18 mois supplémentaires. En octobre 2022, elle a été libérée sous caution de 10 000 $ et assigné à résidence. Alors qu’elle était à l’origine confinée à la maison dans son appartement de Manhattan, Sorokin a déménagé dans la vallée de l’Hudson en février pour vivre avec le spécialiste des relations publiques et partenaire commercial Kelly Cutrone. Les conditions de son assignation à résidence étaient révisé en août et elle a été autorisée à revenir sur les réseaux sociaux avant de s’envoler pour Los Angeles ce mois-ci.

Mais son séjour à Hollywood ne s’est pas déroulé sans heurts. Sorokin a déclaré que les réactions négatives suscitées par son casting lui ont fait réaliser « avec quelle facilité les gens vous jugeront sans vous connaître ni connaître les véritables faits de votre histoire ».

Les vives critiques ont même forcé le showrunner de la série, Conrad Green, pour défendre son casting plus tôt ce mois-ci dans une interview avec Variety. « Anna fascine beaucoup de gens… donc je pense qu’il y a une curiosité inhérente à son sujet », a déclaré Green. « Elle est une partie très valable et intéressante de ce casting. Oui, elle a eu les problèmes qu’elle a eu, mais nous avons eu d’autres personnes dans la série qui ont eu des problèmes criminels dans le passé.

Sorokin a également noté que des criminels condamnés sont apparus dans l’émission et n’ont pas été humiliés de la même manière – un « double standard » évident.

« J’essaie de commencer un nouveau chapitre en dépassant les erreurs que j’ai faites et que je regrette quand j’étais beaucoup plus jeune », a écrit Sorokin. « Je ne sais pas quand les gens m’offriront enfin cette seconde chance et cesseront de me persécuter pour que j’aie l’opportunité de continuer ma vie. »

Sosa est venu en aide à son partenaire de danse, révélant dans une vidéo TikTok que Sorokin « pleurait » dans la salle de bain après toute la négativité en ligne. Ses crimes n’étaient « pas corrects », a déclaré Sosa, mais personne « ne mérite autant de haine qu’elle reçoit ». Sorokin « mérite une seconde chance », a-t-il affirmé.

«Je n’étais pas allé sur les réseaux sociaux depuis plus de sept ans. Je me sentais bien après ma première danse, mais je n’étais pas préparée à la haine dirigée contre moi en ligne et à la façon dont les gens mesquins peuvent se cacher derrière leurs claviers », a-t-elle déclaré à propos de sa réaction émotionnelle.

Sorokin a déclaré qu’elle ne suivrait probablement pas le spectacle, mais elle espère que l’acteur Reginald VelJohnson gagnera.

« Je ne regarde pas la télévision », a-t-elle ajouté.