Anna Delvey sera libérée de prison avec “l’interdiction totale des réseaux sociaux” pour la fausse héritière dans “Inventing Anna” de Netflix

ANNA Delvey est sur le point d’être libérée de prison – mais à condition qu’elle soit totalement bannie de tous les réseaux sociaux.

Delvey, de son vrai nom Anna Sorokin, a été détenue pendant 17 mois dans un établissement du comté d’Orange, à New York, sous la garde des services de l’immigration et des douanes des États-Unis après son arrestation.

Anna Delvey devrait être libérée

Delvey est en détention depuis 17 mois

Delvey a été banni de toutes les plateformes de médias sociaux

Laverne Cox, Katie Lowes, Julia Garner et Alexis Floyd sont tous apparus dans la série Netflix

Delvey a été reconnue coupable de fraude car ses dettes l’ont finalement rattrapée, mais pas avant d’avoir escroqué 225 000 $ à des banques, des amis, des hôtels, etc.

Un juge a décidé mercredi que Delvey pouvait être libérée au milieu de sa lutte contre l’expulsion.

Elle a été condamnée à verser une caution de 10 000 dollars et doit également rester confinée à domicile 24 heures sur 24 avec surveillance électronique, rapporte Bloomberg.

Delvey a également perdu tout droit d’être actif sur les réseaux sociaux dans le cadre de l’accord.

D’origine russe, Delvey a été accusée de grand larcin en 2018 et reconnue coupable de fraude à New York en 2019, lorsqu’elle a été condamnée à 4 à 12 ans de prison.

Elle a été libérée en février 2021 pour bonne conduite.

Cependant, six semaines plus tard, Delvey a de nouveau été arrêté par des agents de l’ICE pour avoir prétendument un visa expiré.

Delvey était récemment revenu sur Twitter pour la première fois depuis sa détention par l’ICE.

“Il est beaucoup plus facile de passer la sécurité pour accéder à son compte Fortress Investment que de revenir sur Twitter”, a tweeté Delvey le 13 septembre.

Mais Delvey sera désormais banni des plateformes de médias sociaux, notamment Twitter, Instagram, TikTok et Facebook.

L’histoire vraie de Delvey et de son stratagème de plusieurs années pour frauder les banques, les hôtels et ses riches connaissances a été documentée plus tôt cette année dans la série Inventing Anna de Netflix.

Delvey a dupé les gens en leur faisant croire qu’elle était une héritière allemande avec un fonds en fiducie d’une valeur de 67 millions de dollars, selon les procureurs.

Elle a grandi en Allemagne lorsque ses parents y ont déménagé à l’âge de 16 ans, puis a utilisé la fausse identité pour arnaquer l’élite de Manhattan.

Plus tôt cette année, alors qu’elle était détenue par ICE, Delvey a organisé une exposition d’art derrière les barreaux.

Les mannequins ont présenté ses 20 œuvres d’art et les ont transportées à travers le bar, qui proposait des boissons comme “Anna on ICE”.

Le co-fondateur du groupe qui a acheté l’art de Delvey, Patrick Peters, a déclaré au US Sun qu’ils vendaient 48% de la collection d’Anna, qui, selon lui, est évaluée à 500 000 dollars.

“Nous avons dû poster beaucoup de choses [to Delvey]et 90% de celui-ci a été confisqué”, a déclaré Peters en exclusivité au US Sun lors de l’événement bondé qui s’est tenu à Manhattan le 19 mai.

“Anna est la vraie artiste”, a déclaré Peters. “L’espoir est de le vendre éventuellement à l’une des plus grandes maisons de vente aux enchères.”

“Anna a traversé beaucoup de douleur. Elle a utilisé son art comme évasion et comme rédemption. C’est donc une rédemption”, a-t-il ajouté.