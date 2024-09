On peut dire sans se tromper qu’Anna Delvey range ses chaussures de danse.

Après le récent éviction Danse avec les stars La candidate a déclaré à la co-animatrice Julianne Hough qu’elle n’enlèverait « rien » à son expérience dans la saison 33 de l’émission de télé-réalité compétitive d’ABC, a-t-elle récemment expliqué « parce que c’était la vérité ».

« Vous m’avez dit ce que je suis censé faire. J’ai essayé de le faire, mais j’ai quand même été rejeté », a déclaré Delvey (alias Anna Sorokin) dans l’émission de Tori Spelling. faute d’orthographe podcast. « Et je n’enlève rien. C’est ce que j’en retiens, car vos conseils ne valent rien.

« Les conseils… n’ont pas porté leurs fruits, même si j’ai essayé de les suivre. Et c’est ce que j’ai ressenti. Je sais… les gens essayaient d’interpréter ma réponse de différentes manières, mais non, pas vraiment. Je n’ai vraiment pas retiré grand-chose de cette expérience.

Elle a poursuivi: « Je pense que j’ai dû être sur la défensive, surtout après toutes les réactions négatives que j’ai reçues en participant à la série, même si les producteurs [tried] pour me défendre. Et je pense que tout le monde dans le casting était généralement très gentil avec moi. Mais au final, je ne sais pas.

Alfonso Ribeiro, Anna Delvey et Ezra Sosa dans la saison 33 de Danse avec les stars. Disney/Eric McCandless

Delvey et son partenaire Ezra Sosa ont été éliminés au cours de la semaine 2, avec Spelling et son partenaire Pasha Pashkov.

La fraudeuse reconnue coupable a déclaré que l’élimination anticipée était « un peu bouleversante pour moi » et que son expérience « était comme une perte de temps… juste pour me rejeter si facilement », ajoutant : « Parce que j’avais l’impression qu’ils me construisaient. . C’est comme, oh, eh bien, ‘Seulement si tu souris davantage, seulement si tu aimes XYZ.’ Ça va être tellement mieux pour toi. Et j’avais l’impression qu’ils faisaient tellement d’efforts pour essayer de me faire participer à la série, comme pour me mettre à l’aise juste pour… m’éliminer si tôt.

Delvey portait un moniteur de cheville ébloui pendant son passage dans l’émission, après avoir été reconnue coupable de grand vol et d’autres accusations en avril 2019. L’immigrante russo-allemande a été libérée de la détention de l’ICE en octobre 2022 et assignée à résidence à Manhattan.

Se faisant passer pour une riche héritière et escroquant la classe supérieure de New York pour 275 000 $ entre 2013 et 2017, les tristement célèbres exploits de Delvey ont été immortalisés dans la série limitée Netflix 2022 de Shonda Rhimes. Inventer Annaavec Julia Garner.