Anna Delvey explique ses remarques finales sur « Danse avec les stars »

ICYMI… Spelling a donné une réponse longue et élégante, réfléchissant avec tendresse à son court mandat dans la série juste après son élimination. Lorsqu’on a posé une question similaire à Anna, elle je l’ai dit tout de suite aux hôtes elle n’a « rien appris ».

Sur le podcast, Anna explique que les juges lui ont dit quoi faire et qu’elle a essayé de suivre leurs instructions… et qu’elle a quand même été finalement rejetée – elle pense donc qu’il n’y a tout simplement rien à retirer de l’expérience.

Elle poursuit en disant qu’elle avait l’impression que les juges et les producteurs la faisaient gonfler… en lui disant que si elle souriait plus que toute l’expérience serait meilleure – et elle s’est sentie utilisée quand ils l’ont expulsée de la série si tôt.