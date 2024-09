Anna Delvey et Tori Spelling éliminées de « DWTS », Anna dit n’avoir « rien appris »

Lire le contenu vidéo



Anna Delvey et Tori Spelling sont les 2 premières étoiles à tomber du ciel de « Danse avec les stars »… rentrant chez elles dans une double élimination – et leurs réactions ne pourraient pas être plus différentes.

La mondaine et l’actrice ont été éliminées mardi soir après avoir atterri dans les 3 derniers avec la star de « Family Matters » Réginald Vel Johnson … et, en fin de compte, les hôtes Alphonse Ribeiro et Julianne Hough je n’ai pas appelé leurs noms.

Anna et Tori n’auraient pas pu avoir des réactions plus différentes après avoir reçu le crochet BTW… regardez simplement le clip – Tori parle de sa gratitude d’avoir participé à l’émission et encourage ses enfants à continuer à suivre leurs rêves.





Anna, de son côté, n’a pas trouvé de chose gentille à dire lors de ses débuts dans la télé-réalité… disant qu’elle n’avait rien appris au cours de son parcours.

Tori a interprété « This Is Me » de « The Greatest Showman » pour sa performance… obtenant une note de 19 sur 30 et portant son score cumulé sur 2 semaines à 36.

Delvey, quant à lui, a fait un pas rapide sur « Suddenly I See » de KT Tunstall … obtenant une note de 17 sur 30 et terminant avec un score cumulé de 35.

A noter… TS et AD ont terminé avec des scores plus élevés que VelJohnson et Éric Roberts — mais ils n’ont pas pu gagner les votes des fans nécessaires pour rester dans le programme.



Bien qu’il soit surprenant de voir Spelling partir si tôt, l’élimination d’Anna semblait inévitable. Pro de longue date de « DWTS » Maxime Chmerkovski récemment je l’ai appelée une danseuse « s****y » sur « The TMZ Podcast » – et Anna a répondu en disant que MC « doit être pauvre ».