Anna Delvey critique « DWTS » pour l’avoir « exploitée » pour « attirer l’attention » : « C’était un prédateur »

Anna Delvey ne pense pas qu’on lui ait donné une « chance équitable » dans « Danse avec les stars ».

Après la sortie de l’ex-détenu de l’émission de télé-réalité ABC mardi, elle a parlé des réactions négatives qu’elle a reçues à propos de son casting et de la façon surprenante dont elle a quitté la compétition.

« Je pense que la série m’a si évidemment utilisé pour faire grimper les audiences, qu’elle n’a jamais eu l’intention de me donner une chance de grandir et ne s’est souciée que de m’exploiter pour attirer l’attention », Delvey a déclaré à NBC News dans une interview publiée vendredi.

Anna Delvey a critiqué « Danse avec les stars » pour l’avoir « exploitée » pour « attirer l’attention ». Disney

Dans une interview avec NBC News publiée vendredi, Delvey a déclaré: «Je pense que la série m’a si évidemment utilisé pour faire grimper les audiences, qu’elle n’a jamais eu l’intention de me donner une chance de grandir et ne s’est souciée que de m’exploiter pour attirer l’attention. » Disney

«C’était un prédateur de leur part d’essayer [to] me font me sentir inadéquat et stupide alors que je m’améliore progressivement, mais ils ont choisi de l’ignorer.

Plus tôt cette semaine, Delvey, 33 ans, a été éliminée après avoir exécuté une routine de quickstep avec son partenaire, Ezra Sosa, sur « Suddenly I See » de KT Tunstall.

« J’avais l’impression que les téléspectateurs ou certains juges ne m’avaient jamais vraiment donné une chance équitable, compte tenu de leurs notes absurdes », a-t-elle ajouté à NBC News – une semaine après avoir exécuté une danse cha-cha sur « Espresso » de Sabrina Carpenter et a marqué 18 points sur 30 possibles.

«C’était un prédateur de leur part d’essayer [to] me font me sentir inadéquat et stupide alors que je m’améliore progressivement, mais ils ont choisi de l’ignorer. Disney

Delvey a été éliminé de l’émission mardi, aux côtés de la star de « Beverly Hills, 90210 », Tori Spelling. Disney

Juste avant sa sortie, elle a exécuté une routine quickstep avec son partenaire, Ezra Sosa, sur « Suddenly I See » de KT Tunstall. Disney

« C’est censé être un concours de danse et non un concours de popularité. »

Quand est venu le temps pour Delvey de quitter « DWTS », la co-animatrice de l’émission, Julianne Hough, a demandé ce qu’elle retiendrait de cette expérience. « Rien », a-t-elle simplement répondu avant de rire.

Mercredi, elle a déclaré à « Good Morning America » que sa partie préférée de l’expérience était « en train d’être éliminé ».

Gardez une longueur d’avance avec tous les thés exclusifs sur vos stars de télé-réalité préférées ! Inscrivez-vous à Virtual Reali-Tea avec Danny et Evan, notre newsletter incontournable ! Merci de votre inscription !

« J’avais l’impression que les téléspectateurs ou certains juges ne m’avaient jamais vraiment donné une chance équitable, étant donné leur notation absurde », a ajouté Delvey. Disney

La semaine dernière – lors de la première de la saison – elle a marqué 18 points sur 30 possibles. Ezra Sosa / Instagram

Lorsque ABC a annoncé pour la première fois que Delvey participerait à la 33e saison de la série, beaucoup ont supplié la chaîne de reconsidérer sa décision. Delvey a déclaré que les réactions négatives suscitées par son casting lui ont fait réaliser « avec quelle facilité les gens vous jugeront sans vous connaître ni connaître les véritables faits de votre histoire ».

Delvey, un criminel, était condamné en 2019 par un tribunal de l’État de New York pour trois chefs de vol qualifié, un chef de tentative de vol qualifié et quatre chefs de vol de services, entre autres crimes, après avoir fraudé diverses personnes et entreprises.

Elle a escroqué la classe supérieure de New York, ainsi que les hôtels et les banques, de centaines de milliers de dollars en se faisant passer pour une riche héritière allemande.

« C’est censé être un concours de danse et non un concours de popularité », a-t-elle déclaré. Disney

Delvey, une criminelle, a été reconnue coupable en 2019 par un tribunal de l’État de New York de trois chefs de grand vol, d’un chef de tentative de grand vol et de quatre chefs de vol de services, entre autres crimes, après avoir fraudé diverses personnes et entreprises. Disney

Elle servi deux ans en prison et a été libéré sous condition en février 2021.

Peu de temps après, elle a été placée en garde à vue par les services américains de l’immigration et des douanes (ICE) pour avoir prolongé la durée de son visa. Elle était détenu jusqu’en mars 2022 et porte depuis un moniteur de cheville.

« J’essaie de commencer un nouveau chapitre en dépassant les erreurs que j’ai faites et que je regrette quand j’étais beaucoup plus jeune », a déclaré Delvey à NBC News.

Elle a escroqué la classe supérieure de New York, ainsi que les hôtels et les banques, de centaines de milliers de dollars en se faisant passer pour une riche héritière allemande. erza.sosa/Instagram

Elle a purgé deux ans de prison et a été libérée sous condition en février 2021. Ezra Sosa / Instagram

« Je ne sais pas quand les gens m’offriront enfin cette seconde chance et cesseront de me persécuter pour que j’aie l’opportunité de continuer ma vie. »

Delvey, qui a déclaré qu’elle ne regardait pas la télévision et qu’elle ne suivrait pas l’émission au fur et à mesure qu’elle continue, espère que la star de « Family Matters », Reginald VelJohnson, gagnera.

« Danse avec les stars » et ABC n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.