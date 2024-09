Anna Delvey, bracelet électronique pour « DWTS » avec l’approbation de l’ICE

Anna Delvey, une escroc condamnée, a déclaré que son parcours jusqu’à la dernière saison de « Dancing With the Stars » comportait une étape supplémentaire.

La fashionista escroc, qui a inspiré la série « Inventing Anna » de Netflix et a été condamnée en 2019 pour huit chefs d’accusation, dont un vol qualifié, a déclaré avoir demandé l’approbation des services de l’immigration et des douanes des États-Unis avant de se rendre de New York à Los Angeles pour filmer l’émission de concours de célébrités diffusée de longue date sur ABC. Delvey (née Anna Sorokin) fera partie des 13 stars en lice pour le dernier trophée Mirror Ball lorsque « DWTS » reviendra plus tard ce mois-ci.

« J’ai été un peu persuadé de le faire. J’ai obtenu la permission de l’ICE et il était alors trop tard pour faire marche arrière », a déclaré Delvey au Hollywood Reporter mercredi, peu de temps après l’annonce de son casting.

Delvey, 33 ans, a été libérée de prison en février 2021 et a été placée en détention par l’ICE des mois plus tard après que les autorités de l’immigration ont affirmé qu’elle avait dépassé la durée de son visa et qu’elle devait retourner dans son Allemagne natale. En octobre 2022, un juge a décidé que Delvey pouvait être confinée à son domicile pendant qu’elle se battait contre son cas d’expulsion. Delvey a également reçu l’ordre de porter un bracelet électronique à la cheville.

Désormais, le moniteur est l’accessoire de salle de bal de Delvey.

Lorsque « DWTS » a dévoilé sa programmation complète, elle a décrit Delvey dans un communiqué de presse comme une « fashionista notoire portant des bracelets de cheville », qui s’associera au pro Ezra Sosa. La photo du casting de « DWTS » montre Delvey dans une robe à paillettes dorées et des chaussures de danse de salon avec son bracelet de cheville juste au-dessus de son pied droit.

L’arnaqueuse Anna Delvey, qui a inspiré la série « Inventing Anna » de Netflix, sera la vedette de la saison 33 de « Dancing With the Stars » sur ABC. (Andrew Eccles / Disney)

Lorsqu’on lui a demandé si le bracelet de cheville affecterait ses mouvements, Delvey a assuré à THR que « c’est en fait assez léger ».

Avant ses débuts dans « DWTS », Delvey a dû faire face à des réactions négatives sur les réseaux sociaux à cause de son casting. Certains fans sur une page Reddit dédiée à « DWTS » ont remis en question le choix de Devley statut de « star », se référant à elle escroquer les gens et les entreprises sur 275 000 $. D’autres fans ont plaisanté : « c’est iconique.”

« Ce n’est tout simplement pas si grave », a déclaré Delvey Personnes à propos de la réaction négative. « Si quelqu’un est si contrarié par le fait d’avoir été choisi pour une émission de danse, je ne sais pas quoi lui dire. »

Les athlètes olympiques Ilona Maher et Stephen Nedoroscik, la star de « Bachelorette » Jenn Tran, Dwight Howard, Tori Spelling et Phaedra Parks font également partie des derniers concurrents de danse célèbres.

La saison 33 de « Dancing With the Stars », co-animée par Alfonso Ribeiro et Julianne Hough, sera diffusée pour la première fois le 17 septembre sur ABC.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.