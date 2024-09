Anna Delvey accuse « Danse avec les stars » de comportement « prédateur » et de « l’exploitation » | Anna Delvey, Danse avec les stars, Télévision | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Anna Delvey n’hésite pas à mettre Danse avec les stars en pleine explosion après avoir été éliminé de la série.

L’escroc reconnu coupable de 33 ans a été renvoyé chez lui au cours de la deuxième semaine de la 33e saison de l’émission, mardi soir (24 septembre). Sur scène, elle a eu une réponse directe lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle retiendrait de son expérience en compétition.

Dans une interview, Anna a déclaré qu’elle se sentait « utilisée » par la série et a accusé l’équipe de comportement « prédateur ».

Continuez à lire pour en savoir plus…

« Je pense que la série m’a si évidemment utilisée pour faire grimper les audiences, qu’elle n’a jamais eu l’intention de me donner une chance de grandir et ne s’est souciée que de m’exploiter pour attirer l’attention », a-t-elle déclaré. Actualités NBC. «C’était un prédateur de leur part d’essayer [to] me font me sentir inadéquat et stupide alors que je m’améliore progressivement, mais ils ont choisi de l’ignorer.

Elle a poursuivi en ajoutant : « J’avais l’impression que les téléspectateurs ou certains juges ne m’avaient jamais vraiment donné une chance équitable, compte tenu de leur notation absurde. C’est censé être un concours de danse et non un concours de popularité.

Plus tôt ce mois-ci, Anna a révélé comment elle avait obtenu la permission de participer à l’émission puisqu’elle est actuellement assignée à résidence.

Cette semaine, un autre DWTS un ancien a qualifié le spectacle de « truqué ».