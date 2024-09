Anna Cramling dit avoir également reçu des lettres obscènes : « Je pensais que c’était juste moi »

Anna Cramling, joueuse d’échecs et influenceuse suédoise WFM, a révélé qu’elle faisait partie des nombreuses joueuses qui ont été harcelées par un joueur d’échecs masculin, exprimant sa consternation face à la punition infligée à l’agresseur.

Le MI letton Andrejs Strebkovs a été suspendu le mois dernier par la Commission d’éthique et de discipline (EDC) de la FIDE pour cinq ans à la suite d’une enquête qui détaillait comment l’homme de 43 ans avait envoyé des pages de magazines pornographiques et utilisé des préservatifs à au moins 15 jeunes joueuses pendant plus d’une décennie.

Jusqu’à récemment, les victimes connues étaient principalement russes, mais Cramling s’est maintenant manifestée et a déclaré qu’elle avait également reçu une telle lettre il y a 4 ou 5 ans.

« Oui, il m’a également envoyé des lettres. C’était il y a plusieurs années. Je ne me souviens pas de tout, mais je suppose que j’avais 17-18 ans à l’époque », a-t-elle déclaré au Podcast norvégien Sjakksnakk (« Discussion sur les échecs »), animée par les détenteurs du record du monde Guinness Askild Bryn et CM Odin Blikra Vea ce mois-ci.

La Suédoise de 22 ans, fille du GM Pia Cramling et du GM Juan Bellon Lopez, est l’une des personnalités les plus populaires du monde des échecs, avec plus d’un million d’abonnés sur ses réseaux sociaux et ses chaînes YouTube. Elle diffuse également sur Twitch pour près d’un demi-million d’abonnés.

Elle a décrit l’expérience troublante qu’elle a vécue lorsqu’elle a reçu la lettre de son père à la maison familiale. « Le plus fou, c’est qu’il envoyait les lettres comme s’il était quelqu’un d’autre. J’ai donc ouvert la lettre en pensant qu’elle venait d’un ami. Ça m’a bouleversée et je me suis dit : « Pourquoi est-ce que j’ai ça ? » C’est fou. »

Dans une interview avec Journal suédois Expressen Après son apparition dans le podcast, elle a ajouté qu’elle avait paniqué. « C’était assez gênant qu’il s’agisse d’un préservatif usagé. C’était dégoûtant. »

Elle a exprimé son horreur en découvrant qu’elle n’était pas la seule victime. « À l’époque, je pensais être la seule, mais ensuite j’ai vu que cela était arrivé à beaucoup d’autres filles. C’est horrible, c’est dégoûtant. »

Depuis que le verdict a été rendu public, plusieurs personnes ont exprimé leur indignation face à la durée de l’interdiction, estimant qu’elle devrait être supérieure à cinq ans. L’animateur de podcast Blikra Vea, actuellement capitaine de la Norvège aux Olympiades d’échecs de la FIDE 2024, dit qu’il est normalement favorable à ce qu’on donne aux gens une seconde chance, mais pas dans ce cas.

« Je pense qu’il devrait être banni à vie. Personne ne se sentirait à l’aise s’il se présentait à nouveau à des tournois, surtout ceux qui ont été soumis à cela. Il devrait définitivement être banni des échecs à vie », a-t-il déclaré.

Andrejs Strebkovs lors d’une interview YouTube en Ukraine en 2015. Photo/vidéo : Oleksandr Prokhorov.



Cramling n’est pas satisfait de la durée de l’interdiction : « Cet homme avait les adresses de toutes ces personnes et a envoyé quelque chose de tellement dégoûtant à ces jeunes filles. C’est terrible. Je pense que sa peine aurait dû être beaucoup plus sévère. »

D’autres ont également noté que depuis que l’histoire a été rapportée par Meduza en 2022, Strebkovs a participé à un total de neuf tournois, y compris le tournoi en Hongrie auquel il participait le jour du verdict. Il a finalement été retiré à la suite d’une plainte d’une joueuse et d’une demande de la FIDE à l’organisateur du tournoi.

Un maître d’échecs envoyait depuis des années des préservatifs usagés et du matériel pornographique à des joueuses, dont certaines étaient mineures.

Ce n’est qu’après un article de @meduza_fr en 2022 que @FIDE_chess a commencé à agir, ce qui a pris encore 2,5 ans.

Pendant cette période, le délinquant a participé à 9 tournois https://t.co/PXCuI4g2e0 — Paul Meyer-Dunker (@Meyer_Dunker) 13 août 2024

« Je pense vraiment que sa peine devrait être beaucoup plus lourde. Il devrait avoir au moins 30 à 40 ans de prison. Cinq ans, c’est beaucoup trop peu. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ça », a déclaré Cramling.

La police lettone a mené une enquête sur Strebkovs, mais a conclu en janvier 2023 que ses actes ne constituaient pas une infraction pénale au regard de leur loi, et aucune mesure n’a été prise. Selon EDCIl n’a pas nié avoir envoyé les lettres, mais a soutenu que la FIDE n’avait pas compétence sur l’affaire, affirmant que les lettres étaient « une correspondance privée sans rapport avec les activités d’échecs ».

L’histoire de Cramling met en lumière les problèmes actuels au sein de la communauté des échecs, où plusieurs joueuses ont été confrontées au harcèlement et à des comportements inappropriés. Ce n’est pas la première fois que cette personnalité influente des échecs partage de telles expériences. Lors d’un podcast avec IM Levy Rozman, alias GothamChess, en 2022, elle a également déclaré avoir reçu des messages d’adversaires lorsqu’elle était mineure.

« Souvent, lorsque je jouais contre quelqu’un dans un tournoi d’échecs, la personne contre laquelle j’avais joué m’envoyait un message. « Hé, je pensais à toutes ces choses en jouant aujourd’hui », et ensuite elle évoquait des choses sexuelles. »

Dans un tweet de 2022, elle se souvient d’un incident survenu lors du Championnat européen d’échecs des jeunes en Roumanie, alors qu’elle avait 15 ans, où un arbitre lui avait dit que le port de shorts distrayait les joueurs masculins.

Cela m’est arrivé lors d’un championnat très important, et cela m’a rendu triste et gênée de porter simplement des shorts alors qu’il faisait 40°C dehors. Nous devons faire des échecs un meilleur environnement pour les filles et les femmes en général, pour que celles qui veulent jouer aux échecs restent. — Anna Cramling (@AnnaCramling) 14 janvier 2022

Récemment, Cramling, dans une conversation avec IM Anna Rudolf pendant « Lie Detector Chess », a expliqué comment elle reçoit des demandes de fans non sollicitées, des propositions de mariage et des messages inappropriés.

« C’est comme si je jouais aux échecs ! Vous ne me connaissez pas ! C’est bizarre, mais je pense que la plupart des gens le font pour plaisanter. Je ne pense pas qu’ils espèrent sérieusement que je dirai oui. Ce n’est pas la pire chose, mais c’est vraiment bizarre », a-t-elle déclaré.

Cramling est actuellement à Budapest où elle participe à la 45e Olympiade d’échecs de la FIDE, où elle joue au troisième échiquier pour la Suède, aux côtés de sa mère Pia.