Ann Wilson, de HEART, parle de sa guérison du cancer : « La chimiothérapie n’est pas une blague »

CŒUR chanteur Ann Wilson a fait le point sur sa santé, moins de trois mois après avoir annoncé que le groupe annulait sa tournée afin qu’elle puisse suivre une chimiothérapie préventive suite à un diagnostic de cancer.

Plus tôt dans la journée (mercredi 25 septembre), la musicienne de 74 ans a partagé un message audio dans lequel elle a déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Bonjour tout le monde. Ann Wilson voilà. Maintenant, je sais que beaucoup d’entre vous se demandent comment je vais, alors j’ai pensé qu’il serait préférable que vous l’entendiez directement de ma bouche.

« Je vais très bien maintenant, mais c’est, pour le dire gentiment, beaucoup. La chimio n’est pas une blague. Elle demande beaucoup d’énergie. Et puis il y a ces deux semaines d’attente pour les résultats des tests, une forme de torture mentale. Pour tous ceux qui ont vécu ça, je compatis beaucoup. Heureusement pour moi, quand les résultats sont finalement arrivés, ils étaient bons, et je suis donc ravi de vous annoncer que j’ai maintenant terminé la chimio et que je suis officiellement prêt à me préparer pour la tournée en 2025. Il y a un entretien à venir, mais on me dit que les effets secondaires sont beaucoup moins graves. Le pire est passé et je suis reconnaissant de l’efficacité de ce poison, mais il est plus que bienvenu de sortir de mon corps maintenant.

« Je suis extrêmement reconnaissante envers tous ceux qui ont prié et m’ont envoyé ces bonnes ondes », a-t-elle poursuivi. « J’ai tellement ressenti votre amour. Mon histoire a une fin heureuse, en partie grâce à une détection précoce. Mon conseil ? Faites-vous examiner régulièrement.

« Je vous aime tous et je vous verrai très, très bientôt. Il y a beaucoup de choses à célébrer. »

CŒUR‘s « Quinte royale » La tournée devait initialement se dérouler de juillet 2024 à décembre 2024, mais début juillet, Anne a révélé qu’elle avait « subi une opération pour retirer quelque chose qui, en fin de compte, était cancéreux ».

« Je me sens bien, mais mes médecins me conseillent désormais de suivre une chimiothérapie préventive et j’ai décidé de le faire », avait-elle écrit sur les réseaux sociaux à l’époque.

Anne Elle a ajouté que les médecins lui avaient conseillé de « prendre le reste de l’année loin de la scène afin de récupérer complètement », ce qui a forcé l’annulation de la tournée.

Le lundi (23 septembre),CŒUR a annoncé des dates supplémentaires en 2025 à travers l’Amérique du Nord dans le cadre de la « Quinte royale » La tournée débutera le 28 février au Fontainebleau de Las Vegas et comprendra une deuxième nuit à Las Vegas le 1er mars, avec des arrêts supplémentaires à Toronto le 10 avril au Coca-Cola Coliseum, à Mashantucket, Connecticut le 12 avril au Foxwoods Resort Casino et à Boston le 13 avril à l’Agganis Arena. La tournée de 24 villes se terminera à New York le 16 avril au Radio City Music Hall.

Les membres actuels de CŒUR fonctionnalité Nancy Wilson (rythme, guitare lead et acoustique, chœurs et voix principale), Ann Wilson (chant principal et flûte), Ryan Wariner (guitare solo et rythmique), Ryan Waters (guitares), Paul Moak (guitares, claviers et chœurs), Tony Lucido (basse et chœurs) et Sean Lane (batterie et vélo).

En décembre dernier, CŒUR a joué ses trois premiers concerts en plus de quatre ans – à Highland, en Californie, à Greater Palm Springs à Palm Desert, en Californie, et à Seattle, dans l’État de Washington.

Avant CŒURLe concert du 27 décembre 2023 à Highland, la dernière représentation du groupe a eu lieu en octobre 2019 à St. Paul, Minnesota.

Depuis CŒURDepuis sa formation au début des années 1970, le groupe a vendu 35 millions d’albums, dont sept qui ont atteint le Top 10, et a enregistré 20 singles dans le Top 40. Le groupe a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2013.

Crédit photo : Criss Cain