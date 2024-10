Ann Wilson de Heart fait le point sur le traitement du cancer

La chanteuse de cœur Ann Wilson a fait le point sur son traitement contre le cancer, affirmant qu’elle avait terminé la chimiothérapie et qu’elle partirait en tournée l’année prochaine.

L’homme de 74 ans, qui a révélé en juillet qu’elle avait subi une intervention chirurgicale pour enlever une masse cancéreuse, donne la nouvelle dans un nouveau communiqué sur les réseaux sociaux. Dans ce document, elle dit qu’elle « va tout à fait bien maintenant », mais que ce traitement a été « pour le moins, beaucoup ».

Wilson écrit : « Maintenant, je sais que beaucoup d’entre vous se demandent comment je vais, alors j’ai pensé que ce serait mieux si vous entendiez cela directement de ma part. Je vais tout à fait bien maintenant, mais c’est, pour le moins, beaucoup de choses.

Le chanteur poursuit : « La chimio n’est pas une blague. Cela demande beaucoup à une personne. Et puis il y a ces deux semaines d’attente des résultats des tests, une forme de torture mentale. Pour tous ceux qui ont vécu cela, je sympathise énormément.

« Heureusement pour moi, quand les résultats sont enfin arrivés, ils étaient bons ! Je suis donc ravi de partager avec vous que j’en ai maintenant terminé avec la chimio et que je suis officiellement prêt à me préparer pour la tournée en 2025. »

Wilson ajoute que, même si son état de santé sera « maintenu », « le pire est passé ». À propos de sa chimio, elle dit : « Je suis reconnaissante pour l’efficacité de ce poison, mais c’est plus que bienvenu de sortir de mon corps maintenant. »

La chanteuse termine en remerciant ses fans et ses sympathisants. «Je suis immensément reconnaissant à tous ceux qui ont prié et m’ont envoyé ces bonnes vibrations. J’ai tellement ressenti ton amour. Mon histoire a une fin heureuse, en partie grâce à une détection précoce. Mon conseil ? Faites-vous vérifier régulièrement.

«Je vous aime tous et je vous verrai très, très bientôt. Il y a beaucoup de choses à célébrer.

Coeur, responsable de succès tels que Barracudas et Homme magiquea annulé leur prochain Quinte royale La tournée européenne date de mai 2024 pour permettre à Wilson de subir une « procédure médicale » non précisée. Lorsque la chanteuse a révélé son état via Instagram en juillet, les États-Unis et le Canada Quinte royale les spectacles ont également été reportés. Cependant, elle a déclaré qu’elle espérait revenir sur scène en 2025. « Ce n’est qu’une pause. J’ai encore beaucoup à chanter », a-t-elle écrit.

L’année dernière, Wilson et sa sœur guitariste/chanteuse Nancy ont reçu un Grammy Award pour l’ensemble de leur carrière, qui coïncidait avec le 50e anniversaire de Heart. « C’est plus que significatif pour nous deux », a répondu Nancy dans un communiqué. « Cela témoigne de la pertinence des chansons elles-mêmes et de ce que ces chansons continuent de signifier pour nos fidèles et nos nouveaux fans. »

Heart devrait jouer son prochain concert à Las Vegas le 28 février, ce qui marquera le début d’une tournée de sept semaines en Amérique du Nord.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Heart’s site officiel.