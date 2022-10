Ann Medina intronisée au Temple de la renommée de CBC News

Journaliste de radiodiffusion, animatrice, lauréate d’un Emmy, correspondante de guerre prolifique et visage emblématique de la couverture médiatique canadienne pendant des décennies, Ann Medina a été intronisée lundi au Temple de la renommée des nouvelles de CBC.

Lors d’une cérémonie qui comprenait sa famille et était animée par les journalistes de CBC Nahlah Ayed et Adrienne Arsenault, Medina est devenue la neuvième membre du Temple de la renommée depuis sa création en 2014. Elle a été choisie pour être « une femme d’influence qui a brisé le plafond de nombreuses fois plus », lit-on sur une plaque honorant ses contributions.

“Pour ceux qui ont osé suivre, Ann Medina a ouvert la voie”, a-t-il conclu.

Medina, qui était présente à la cérémonie, a grandi à New York et a d’abord étudié la philosophie avant de commencer sa carrière dans le journalisme à Chicago dans les années 1960 en tant que journaliste. Peu de temps après, elle est devenue productrice de réseau pour NBC News, puis correspondante et productrice pour ABC News.

Après avoir remporté deux Emmys aux États-Unis, elle a déménagé au Canada pour épouser le journaliste et opérateur radio Jack McGaw. Les deux se sont rencontrés en 1974 lorsque, en tant que correspondante pour ABC, Medina a été envoyée à Ottawa pour couvrir un vote de censure pour le gouvernement de Pierre Trudeau, alors premier ministre, avec McGaw comme producteur.

REGARDER | Ann Medina rapporte de la Syrie il y a 39 ans :

La vie en Syrie sous Hafez al-Assad Ann Medina visite la Syrie, devenue une puissance majeure au Moyen-Orient sous la direction de Hafez al-Assad.

Ils se sont mariés l’année suivante, juste avant que Medina ne soit embauchée par CBC pour travailler sur Magazine d’actualités. Les deux se sont séparés à l’amiable huit ans plus tard, avec “le seul point de discorde [being] Max, notre perroquet », a-t-elle déclaré au Globe and Mail pour Nécrologie de McGaw en 2012. Medina, qui a toujours eu un amour pour les oiseaux, a gardé l’animal.

Elle s’est rapidement fait un nom en tant que journaliste qui a humanisé des sujets de tous horizons, sur toutes les parties de la planète – couvrant des endroits aussi divers que l’Égypte, la Syrie, la Jordanie, le Mali, la Chine, le Nicaragua et plus encore au cours de sa longue carrière à CBC. .

Elle est passée au successeur du programme d’actualités et de documentaires Le journal après Magazine d’actualitéset a largement couvert la guerre civile au Liban – sous et autour des obus de mortier et des balles.

Ses reportages hors de la zone de guerre ont contribué à informer une génération de Canadiens sur le conflit, avec une série d’histoires qui allaient souvent plus loin que n’importe quel contemporain de la région.

“Ann Medina est devenue une superstar nationale, prouvant deux choses que nous devrions éviter : premièrement, soutenez vos journalistes. Deuxièmement, si vous le construisez, ils viendront”, a déclaré le journaliste canadien Mark Starowicz, ancien producteur exécutif de Le journal, dit lors de la cérémonie.

“Ann Medina a prospéré grâce au journalisme fondamental – son talent – et sa sympathie pour la condition humaine.”

ÉCOUTEZ | Medina explique ce qu’il faut emporter lors d’un reportage à l’étranger : Archives numériques18:02Reportage à l’étranger : qu’emportez-vous ? L’ancienne correspondante étrangère Ann Medina explique certains des aspects les plus pratiques du reportage à l’étranger.

“Votre audace, votre réalité, était pour quelqu’un comme moi une autorisation, pour me laisser croire que je pouvais essayer et que ça irait peut-être”, a ajouté Arsenault, qualifiant Medina de “la plus méchante des badasses à avoir jamais orné cet endroit”.

“Vous nous avez défoncé les portes”, a-t-elle poursuivi. “Et je vous promets que nous nous tiendrons à ces portes, et nous tiendrons ces gonds bien serrés, et nous les garderons bien serrés. Pas seulement pour eux, mais pour vous.”

«J’ai été viré et maintenant ça. C’est juste dingue !’

Le journal – qui a débuté avec deux femmes comme animatrices et aucun co-animateur masculin, une première au Canada – s’est terminé en 1992 après le décès de l’animatrice Barbara Frum et a été fusionné avec le programme Le National. Medina était déjà partiellement passée à un autre programme, Rapport du samedien tant qu’hôte en 1986 – bien que son contrat de trois ans ait été résilié à la fois prématurément et de manière controversée, six mois seulement après ses débuts.

“Je peux seulement dire que je suis totalement submergé par tout cela”, a déclaré Medina lors de la cérémonie de lundi lors de l’acceptation de son intronisation. “Et vous venez d’apprendre – j’ai été viré et maintenant ça. C’est juste dingue!”

Medina a poursuivi en remerciant CBC et le comité de sélection pour cet honneur, avant de parler de l’importance de l’intégrité journalistique et de la confiance établie entre les radiodiffuseurs et leurs auditoires.

Ann Medina prend la parole au studio The National de CBC à Toronto lors d’une cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de CBC News le 24 octobre 2022. (Laura Pedersen/CBC)

En tant que journaliste elle-même, dit-elle, elle s’est toujours efforcée de partager ce qu’elle avait vu et ce qu’elle savait – jamais ce qu’elle ressentait. Elle a dit qu’il y avait un risque croissant d’aliénation du public en raison de décisions politiques, des côtés gauche et droit du spectre, qui fuient dans les nouvelles.

Elle a déclaré que ces décisions peuvent trouver, et ont trouvé, leur chemin dans les nouvelles à la fois par des reportages biaisés et par des décisions prises dans les coulisses. Et lorsque le public se sent influencé par ces décisions, dit-elle, cela rompt la confiance entre lui et le monde du journalisme.

“CTV a trahi cette confiance en licenciant Lisa LaFlamme”, a déclaré Medina, faisant référence à la résiliation du contrat de la présentatrice de nouvelles plus tôt cette année. “Et je crois que CBC a trahi cette confiance en licenciant Le journal.”

“Ces jours-ci, nous voyons à quel point cette confiance peut être précieuse pour le tissu même de la démocratie”, a-t-elle poursuivi.

En donnant des conseils aux futurs journalistes, Medina a déclaré qu’ils n’avaient besoin que de peu de choses : de l’endurance, un sourire qui peut se connecter avec “la personne qui est derrière, ce que j’appelle, leurs costumes”, et un estomac en fonte – qui, a-t-elle dit, fait d’elle l’une des rares correspondantes étrangères à Le journal de ne jamais tomber malade (“Je remercierai toujours ma mère de m’avoir laissé manger de la terre”, a-t-elle ajouté).

Enfin, a-t-elle dit, vous avez besoin d’un “facilitateur” – un foyer de soutien pour offrir des ressources et une protection pour un esprit curieux pour recueillir et partager des histoires.

“Je suis ici parce que CBC m’a permis d’être journaliste”, a-t-elle déclaré. “CBC m’a donné la liberté d’être journaliste.”