Ann Dowd navigue dans le port de New York

L’actrice Ann Dowd se tenait droit à la barre, les mains agrippées au volant, les yeux fixés sur la rivière vert-gris-bleu qui s’étendait devant elle comme une couverture froissée. La Statue de la Liberté faisait signe juste au-delà.

« Tout le monde a l’air génial au volant d’un voilier » Jonathan Horvath, dit le capitaine. « Mais certaines personnes ont l’air plus impressionnantes que d’autres. »

Mme Dowd, 65 ans, peut-être mieux connue pour avoir joué tante Lydia, un exécuteur brutal de la théocratie sur « Le conte de la servante » a grandi en bateau. Elle et ses six frères et sœurs ont passé des étés à Lac Sunapee dans le New Hampshire, pilotant des bateaux à moteur et un Sunfish. Ils s’y rassemblent toujours le week-end, même si elle insiste sur le fait que ses frères et sœurs sont tous de meilleurs marins.