Anmol Chaudhary, célèbre pour « Splitsvilla X », s’ouvre sur le fait d’être une mère célibataire et célibataire

La candidate de « Splitsvilla X », Anmol Chaudhary, qui a donné naissance à un petit garçon en septembre dernier, a récemment parlé de ses difficultés à aller de l’avant avec la décision d’avoir un enfant du mariage. Anmol, qui était en couple avec son petit ami depuis deux ans, a expliqué comment son ex-beauté était contre la décision d’aller de l’avant avec la grossesse et comment elle a fini par choisir d’être une mère célibataire non mariée.

Dans une interaction avec Times of India, Anmol a révélé que sa pensée initiale n’était pas de garder l’enfant compte tenu du jugement de la société et aussi à cause de son propre état mental étant donné qu’elle venait de rompre. Elle a cependant déclaré qu’elle avait changé d’avis une fois qu’elle avait entendu les battements de cœur de son bébé.

«En janvier 2020, j’ai appris que je suis enceinte. Bien sûr, ma première pensée n’a jamais été de garder l’enfant au départ compte tenu de l’état mental que je traversais à cause de ma rupture. Mes amis et conseillers m’ont dit qu’il ne serait pas sage de garder le bébé et ma situation financière était également très faible », a déclaré Anmol.

Sur ce qui l’a convaincue de garder le bébé, Anmol a déclaré : « Après ma rupture, j’étais très déprimée et je ne voulais plus vivre. J’ai toujours cherché l’amour mais la personne que j’aimais m’a abandonné. Alors, j’ai pensé que ce bébé pouvait être cet amour pour moi et je vivrai pour le bébé. »

Partageant la réaction de sa famille à la nouvelle, Anmol a déclaré: « Je viens d’une famille très conservatrice, donc je n’ai pas eu le courage de les informer, mais j’ai réussi à le dire à ma mère. Mais mon père n’était pas au courant. Ma mère tremblait et m’a demandé d’avorter le bébé. Alors je lui ai dit que je ne te demandais pas mais que je l’informais que je suis enceinte et que je garde le bébé. Je sais d’où vient ma mère, donc je ne peux pas la détester de ne pas me soutenir. »

Anmol a également révélé que son petit ami était au courant de sa grossesse et a déclaré que dès qu’elle avait appris sa grossesse, elle lui avait envoyé un texto. Elle a révélé qu’il avait accepté de supporter les frais de l’avortement à parts égales avec elle. Mais lorsqu’elle entendit battre le cœur de son bébé, elle en décida autrement.

« Alors, après une semaine, il m’a envoyé un message pour me demander ce qui était arrivé à votre avortement, vous ne m’avez pas dit. J’étais comme si je gardais le bébé et il pensait que je plaisantais. Au bout d’un mois, il a réalisé que j’étais sérieux », a déclaré Anmol. Elle a ajouté: ‘Il a commencé à m’insulter en disant que vous ne pouvez pas garder le bébé car ses amis lui ont fait peur en disant qu’elle faisait exprès tout cela et qu’elle vous inculperait de viol. Malheureusement, les filles qui travaillent dans cette industrie sont souvent jugées comme ça. J’ai dit directement à la personne que c’était ma décision et vous ne pouvez pas me forcer à avorter. Alors, n’intervenez pas.

Parlant de sa prise de conscience après sa décision de poursuivre sa grossesse, Anmol a déclaré: « J’ai compris que j’étais seule et que je devais faire les choses moi-même. Même s’il a dit qu’il voulait aider, j’ai senti que ce n’étaient que des mots parce qu’il J’avais peur que je puisse révéler son identité… Je voulais le meilleur pour mon bébé, puis nous avons accepté de devenir coparents, mais nous avons échoué. Mais s’il veut se connecter avec notre fils, ça me va. Je ne veux pas avoir un problème. »

Anmol a ajouté que sa sœur était à ses côtés tout au long de son voyage et était également là avec elle lors de l’accouchement. Anmol n’a pas révélé l’identité du père et dit qu’elle aimerait que cela reste ainsi.

Elle a accueilli son fils le 7 septembre 2020 et vit actuellement à Noida avec sa sœur et son bébé. Parlant de son fils, Anmol a ajouté que son rire et « la façon dont il se connecte avec moi sont des choses qui me permettent de continuer et de me rendre plus fort ».