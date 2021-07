Anmol Chaudhary, candidate de Splitsvilla X, révèle qu’elle est une « mère célibataire heureuse et célibataire » | Nouvelles télévisées

New Delhi: Sunny Leone et Rannvijay Singha ont animé une émission de télé-réalité, Anmol Chaudhary, concurrente de Splitsvilla X, a parlé de donner naissance à un bébé en dehors du mariage, malgré le manque de soutien du père de son enfant.

Anmol plus tôt n’avait pas prévu d’aller de l’avant avec sa grossesse. « C’était en décembre 2019, quand j’ai raté mes règles et j’ai réalisé que j’étais enceinte. J’ai tout de suite décidé que je ne garderais pas le bébé car il ne m’était pas possible de m’occuper d’un enfant à ce moment-là. Et c’est ce que j’ai dit à mon petit ami aussi », a-t-elle déclaré à Etimes.

Cependant, l’ancien concurrent de l’émission de téléréalité a changé d’avis après avoir fait une échographie.

« Ensuite, le médecin a fait une échographie, mais quand j’ai vu le cœur battre pendant cela, j’ai commencé à pleurer ».

Partageant que son ex-petit ami était contre la décision d’aller de l’avant avec la grossesse, Anmol a partagé: « Mon ancien amant était contre, mais j’étais ferme sur le fait que j’irais de l’avant avec la grossesse. Mes amis pensaient qu’au bout d’une semaine environ, je changerais d’avis, mais je ne l’ai pas fait.

La mère célibataire a décidé de garder sa grossesse secrète en raison de toutes les complications. Elle l’avait caché même à ses parents.

« Ma sœur était là avec moi pendant l’accouchement. Ma date d’accouchement est arrivée mais je ne ressentais aucune douleur et j’ai finalement dû subir une césarienne le 7 septembre 2020. Tenir mon fils était l’émotion que je n’avais jamais ressentie de toute ma vie », a révélé Anmol.

La jeune femme de 29 ans a déclaré qu’elle et son ex-petit ami avaient essayé de s’entendre pour le bien du bébé, mais cela n’a pas fonctionné. « J’ai compris que j’étais seul et que je devais faire les choses moi-même. Même s’il a dit qu’il voulait aider, j’ai senti que ce n’étaient que des mots parce qu’il avait peur que je puisse révéler son identité ».

Pour Anmol, son fils est son amour de la vie et elle se dit « une mère célibataire fière, heureuse et célibataire ».