Anmaat est le héros de la John Smith’s Cup lors de son retour saisonnier | Nouvelles de la course

Il n’y avait rien d’amer dans la performance d’Anmaat lors de la 63e édition de la John Smith’s Cup alors que le co-favori 5-1 d’Owen Burrows a tenu bon pour remporter le premier prix de 103 000 £.

Hors piste pendant 287 jours depuis qu’il a terminé deuxième dans le Cambridgeshire l’année dernière, le joueur de quatre ans a défié une marque de 103 pour décrocher le quatrième succès de sa carrière.

Outsider The City’s Phantom a longtemps mené le peloton de 22 hommes et il y avait beaucoup de choses en lice alors que le concours historique de 10 stades entrait dans la fin des affaires.

Mais c’est le fils castré d’Awtaad, monté pour la première fois par Kevin Stott, qui ressemblait au vainqueur à la perche furlongue et il a fait preuve de beaucoup de ténacité dans les phases finales pour remporter d’abord une bataille prolongée avec l’éventuel quatrième Spirit Dancer. puis retiennent Achelois (deuxième) et l’Intellogene rapide (troisième).

“Ce fut un grand effort aujourd’hui de la part du cheval et de toute mon équipe pour lui faire gagner cela après environ 280 jours. Pouvoir gagner un handicap aussi compétitif est une sacrée performance”, a déclaré Burrows.

“Il a été très lent à venir de toute façon, je l’avais dans le Lincoln mais il était laineux comme tout. Nous avons pensé que nous allions lui donner un peu de temps car il n’avait que quelques petits hold-up, rien trop majeur.

“Nous avons cette course en tête depuis un moment et c’est génial qu’elle se soit déroulée. Nous allons probablement être forcés de participer à la société maintenant, j’aurais pensé – nous verrons ce que fait le handicapeur, mais il a gagné ça off 103 donc nous verrons et partirons de là.”